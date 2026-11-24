El gobierno federal reforzará la seguridad en Sinaloa con más de 150 unidades, vehículos blindados y 240 puntos de monitoreo en carreteras clave.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC) anunció un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa con vehículos blindados, capacitación militar y vigilancia carretera. El titular de la SPC, Omar García Harfuch, detalló el plan en conferencia de prensa.

El anuncio se produce tras la captura de Fausto Isidro Meza, identificado como El Chapo Isidro, líder del cártel de los Beltrán Leyva. Según García Harfuch, el Gabinete de Seguridad se trasladará este martes a Sinaloa para la entrega de las patrullas.

Also read Operativo Centella: Defensa revela cómo capturaron a ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa

Equipamiento blindado y 240 puntos de monitoreo

El plan incluye más de 150 unidades nuevas, que se sumarán a las 100 patrullas que ya habían sido enviadas a la entidad. Entre ellas, 90 serán para la corporación de seguridad estatal y para las de los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Además, se entregarán 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 blindadas para las mismas corporaciones. Estas unidades recibirán adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cada corporación recibirá una Unidad Águila, que consiste en equipamiento de drones de vigilancia y entrenamiento para esta operación. El objetivo es fortalecer la vigilancia en el territorio sinaloense.

En las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas. Su operación se vinculará con el Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de la Defensa Nacional, al que tendrán acceso la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Fuerzas federales y posiciones oficiales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las fuerzas federales permanecerán en Sinaloa hasta que sea necesario. Su objetivo declarado es que las instituciones locales sean capaces de atender la seguridad por sí mismas.

Sheinbaum Pardo señaló que se buscará fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y a la Fiscalía estatal. Asimismo, planteó reforzar la presencia de la Guardia Nacional, a la que describió como la fuerza federal encargada de las tareas de seguridad pública.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, indicó que actualmente hay 22 mil elementos desplegados en Sinaloa. Según explicó, realizan labores en la sierra para la erradicación de marihuana y amapola, además de la búsqueda y desmantelamiento de laboratorios.

Trevilla afirmó que, si resulta necesario, existe capacidad para incrementar la presencia militar. Precisó que el personal que estaba en Mazatlán y Culiacán fue relevado por elementos de la Guardia Nacional, formados con el adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El secretario de Marina, Raymundo Morales, subrayó que el despliegue se mantiene en las regiones con mayor incidencia delictiva en costas y espacios marítimos y terrestres. Para ello, se desplegaron tres mil 200 elementos, 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, cuatro helicópteros, tres aviones, dos sistemas aéreos tripulados de largo alcance y 15 drones.

Resultados contra la delincuencia y próximos pasos

García Harfuch informó que suman 2,334 delincuentes detenidos por la Secretaría de Marina en Sinaloa. Las cifras también incluyen el aseguramiento de 34 toneladas de metanfetamina, 1.5 de marihuana y mil 310 kg de fentanilo.

Morales recordó el aseguramiento de 1.3 toneladas de pastillas de fentanilo al Cártel de Guasave en 2024. Según dijo, esa acción debilitó la estructura logística del grupo para enviar droga a Estados Unidos.

El secretario de Marina también mencionó la captura de Pablo 'N', alias Payo, considerado eslabón de ese grupo criminal. Añadió la detención de otros dos colíderes, lo que, según afirmó, ha llevado a un debilitamiento considerable del Cártel de Guasave.

Morales sostuvo que el despliegue no solo abona a la seguridad del territorio mexicano, particularmente el sinaloense, sino también a los sectores pesquero y turístico.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones. García Harfuch anunció además visitas recurrentes del Gabinete de Seguridad para evaluar la situación y reforzar la coordinación con el gobierno estatal.