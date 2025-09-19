Sinaloa Reinicia Recuperación de Cuerpos No Identificados en el Panteón 21 de Marzo

El gobierno de Sinaloa retoma los trabajos de recuperación y exhumación de cuerpos no identificados en el Panteón 21 de Marzo de Culiacán, como parte del Programa Estatal PertiDH y con el apoyo del CertiDH. La iniciativa busca identificar a las víctimas y brindar consuelo a sus familias.

Sinaloa reactiva los trabajos de recuperación de cuerpos no identificados en el Panteón 21 de Marzo. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, bajo la dirección de Patricia Figueroa, anuncia la reanudación de las labores cruciales en el Panteón Civil 21 de Marzo de Culiacán.

Estas operaciones, programadas para comenzar el próximo 22 de septiembre, se enmarcan en el Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PertiDH) y cuentan con el respaldo y procesamiento científico del CertiDH, un elemento clave para garantizar la precisión y la calidad del proceso. Hasta la fecha, se han logrado recuperar 16 cuerpos, pero aún permanecen 39 pendientes de identificación y recuperación. Este esfuerzo sostenido representa un paso fundamental en la implementación de una política estatal integral enfocada en la identificación humana. La iniciativa es impulsada por el gobierno estatal, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, y se basa en una sólida colaboración interinstitucional que abarca los niveles municipal, estatal y federal. El proyecto combina meticulosamente protocolos científico-forenses de vanguardia con un enfoque profundamente humanitario. El objetivo principal es asegurar que cada descubrimiento contribuya de manera efectiva a la restitución de la humanidad y la identidad de las personas que han sido víctimas del anonimato forzado en una fosa común. La Subsecretaria Figueroa, quien coordina estos esfuerzos interinstitucionales, enfatizó la importancia de esta iniciativa: “Estas acciones integran una política estatal de identificación humana en desarrollo, impulsada por la voluntad del Gobernador Rubén Rocha Moya y la colaboración interinstitucional, con un enfoque científico y humanitario”. Este enfoque dual, científico y humanitario, garantiza no solo la correcta identificación de los restos, sino también el respeto y la dignidad que merecen las víctimas y sus familias. La búsqueda de la verdad y la justicia es un imperativo moral y una obligación del Estado. La continua dedicación a esta labor es un testimonio del compromiso del gobierno de Sinaloa para enfrentar el desafío de la identificación de personas desaparecidas y mejorar la atención a las víctimas de la violencia. Además de la recuperación de los cuerpos, el programa también incluye el resguardo temporal de los restos y el proceso de identificación mediante análisis forenses avanzados, como pruebas de ADN, análisis de datos antropológicos y odontológicos, entre otros. La coordinación entre las diversas instituciones involucradas es fundamental para asegurar la eficacia del programa y para agilizar los tiempos de respuesta. Se espera que los resultados obtenidos en esta fase de trabajo permitan avanzar significativamente en la identificación de las personas no reconocidas y proporcionar consuelo a sus familias. El proceso de identificación es complejo y requiere una gran inversión de tiempo y recursos, pero el gobierno estatal está comprometido a continuar con este esfuerzo hasta lograr resultados significativos. El PertiDH, apoyado por el CertiDH, se enfoca en el uso de la ciencia y la tecnología para lograr la identificación de los cuerpos, incluyendo la creación de perfiles genéticos y la comparación con bases de datos de personas desaparecidas. La participación de expertos en diversas áreas, como antropólogos forenses, genetistas, odontólogos y patólogos, es esencial para el éxito del programa. Los esfuerzos de recuperación de cuerpos no identificados son un paso importante en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la justicia para las familias que han perdido a sus seres queridos. El gobierno de Sinaloa ha demostrado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas al informar regularmente sobre los avances del programa y al trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas. La reanudación de los trabajos en el Panteón 21 de Marzo es una señal de esperanza para las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos, y un recordatorio de la necesidad de continuar trabajando para construir una sociedad más justa y humana





