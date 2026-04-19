Sindicato CATEM desmiente desplazamiento de camioneros de CTM en obra ferroviaria de Salamanca

Lohengrin Martínez, representante de CATEM, aclara que buscan cumplir su contrato del 30% en el acarreo de materiales para el tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, negando intenciones de desplazar a camioneros de la CTM y señalando bloqueos por parte de estos últimos.

En Salamanca , Guanajuato, el panorama laboral en torno a la construcción del tren de pasajeros que conectará Querétaro con Irapuato, y que atraviesa la localidad, se ha visto envuelto en declaraciones cruzadas entre sindicatos.

Lohengrin Martínez, secretario de Comunicación del sindicato Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ha salido al paso de las acusaciones, negando categóricamente que su organización pretenda desplazar a los camioneros agremiados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de las labores de acarreo de material para la constructora Mota-Engil, empresa encargada de este importante proyecto ferroviario. Martínez enfatizó que CATEM cuenta con un contrato que estipula el 30 por ciento de los trabajos, porcentaje que buscan se respete en su totalidad. Además, recalcó un punto fundamental: los trabajos que realizan se llevan a cabo con camioneros originarios de Salamanca, buscando así beneficiar a la economía local. Esta declaración surge ante la creciente tensión y los supuestos impedimentos que, según CATEM, han estado enfrentando por parte de la CTM. El representante de CATEM detalló la distribución del trabajo, indicando que el otro grupo sindical, la CTM, ostenta el 70 por ciento del contrato, asumiendo así la mayor carga de las labores de acarreo. Para respaldar sus afirmaciones, Martínez compartió una orden de trabajo específica emitida por Mota-Engil. Dicha orden, fechada para el presente sábado, detalla la solicitud de traslado de material tezontle desde el banco La Manga, empleando seis unidades de transporte, para la construcción de 3.30 kilómetros del tramo 1 del mencionado tren de pasajeros. Este tramo ferroviario abarca la ruta que va desde la zona industrial de Querétaro hasta Apaseo el Grande, un sector crucial para el avance del proyecto. El vocero de CATEM lamentó que desde hace varios días, integrantes de la CTM han estado intentando impedir el acceso de sus agremiados a los bancos de material y obstaculizando la ejecución de las tareas de acarreo que ya estaban debidamente acordadas. Martínez subrayó la importancia de la colaboración y el respeto mutuo, afirmando que si la CTM posee un contrato, debe ejecutarse sin interferencias, al igual que se debe permitir a CATEM cumplir con la porción que le corresponde. La exigencia principal de CATEM es clara: que se les permita trabajar en las condiciones pactadas, señalando directamente a la CTM como la entidad que está generando los bloqueos. Ante la inconformidad expresada por camioneros salmantinos que manifiestan sentirse desplazados por personal de otras entidades, Lohengrin Martínez fue enfático en aclarar que el personal de CATEM involucrado en estas obras proviene de Salamanca. Explicó que CATEM es una organización sindical en Guanajuato que se encuentra en una fase de crecimiento, pero aclaró que no se trata de personal foráneo buscando usurpar trabajos. Insistió en que la participación de CATEM representa una parte mínima de las labores totales, dado que la CTM maneja el 70 por ciento de los contratos. En este sentido, Martínez aseguró que la Policía Municipal de Salamanca ha proporcionado apoyo a los integrantes de CATEM, garantizando su seguridad y permitiendo la continuidad de sus labores. Reiteró el objetivo primordial de su organización: trabajar y cumplir con los acuerdos establecidos, sin la intención de perjudicar o desplazar a ningún otro gremio. Cada trabajador tiene un empleo acordado con la empresa, y CATEM simplemente busca ejercer el suyo. Finalmente, Martínez recalcó que no han sido los instigadores de ningún bloqueo, sino que son objeto de ellos. El contrato y los porcentajes asignados a cada sindicato están debidamente definidos y deben ser respetados por todas las partes involucradas. La meta es la colaboración y la finalización exitosa del proyecto ferroviario, garantizando el derecho al trabajo para todos los agremiados de manera equitativa y conforme a lo estipulado en los contratos. El objetivo final de CATEM es que se respete su contrato y el porcentaje de trabajo asignado, sin generar conflictos ni obstaculizar el labor de otros sindicatos. La situación se mantiene en un estado de tensión, con ambas partes defendiendo sus intereses y buscando claridad en la ejecución de los contratos





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