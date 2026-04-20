Sindicato de Salud en Veracruz inicia asamblea permanente ante falta de soluciones en demandas laborales

El SNTSA mantiene protestas en hospitales de Veracruz debido a la falta de respuesta ante 24 exigencias, que incluyen insumos, pagos pendientes y la destitución de funcionarios clave.

El conflicto laboral dentro del sector salud en Veracruz ha alcanzado un punto crítico tras la decisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud ( SNTSA ) de iniciar una asamblea permanente y pacífica. Durante la jornada de protesta, que tuvo como sedes principales el Hospital Regional de Río Blanco y el Hospital de Salud Mental Víctor M.

Concha Vázquez, los representantes sindicales denunciaron una preocupante falta de voluntad política por parte de la administración estatal. Según expusieron los voceros, se han presentado más de 24 solicitudes formales a través de los canales institucionales durante el último año, pero ninguna ha obtenido una respuesta satisfactoria. Esta parálisis administrativa no solo pone en riesgo los derechos laborales de los trabajadores pertenecientes a diversas secciones sindicales, como la 26 Norte, Centro y Sur, además de las secciones 40, 70, 71 y 74, sino que también amenaza con degradar la calidad y operatividad de los servicios médicos que reciben miles de ciudadanos veracruzanos en el marco de la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar. La plataforma de demandas presentada por el sindicato es extensa y refleja deficiencias estructurales profundas. Entre los puntos neurálgicos, los trabajadores exigen garantizar un abasto constante y de alta calidad de insumos médicos básicos, una demanda que se vuelve vital para el correcto funcionamiento de las unidades hospitalarias. Asimismo, han solicitado la asignación inmediata de plazas escalafonarias y de pie de rama antes de cualquier proceso de transferencia al nuevo sistema federalizado. En cuanto a las prestaciones económicas y sociales, el pliego petitorio incluye el pago pendiente de medidas de fin de año correspondientes a 2025, así como el compromiso de pago para el ejercicio 2026. También se exige la dotación urgente de uniformes y equipo de protección personal, esencial para el personal de vectores, quienes se encuentran trabajando en condiciones precarias. Adicionalmente, el sindicato demandó el reembolso inmediato de gastos de camino y viáticos, la regularización de cambios de adscripción y la expedición de nombramientos definitivos que han quedado detenidos por trabas burocráticas injustificadas. La tensión escaló al solicitarse formalmente la destitución de varios funcionarios de alto nivel, entre los cuales figuran el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, diversos directivos de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y coordinadores regionales del programa IMSS-Bienestar. Los manifestantes argumentan que la gestión actual ha sido ineficiente y obstruccionista. A pesar de la contundencia de las protestas, el sindicato aseguró que se mantuvo el servicio a la población en áreas críticas, permitiendo el ingreso de pacientes a consultas y garantizando la atención en urgencias, manteniendo el acceso restringido únicamente a las autoridades administrativas cuestionadas. Un incidente menor se registró al inicio de la jornada, cuando una persona intentó ingresar por la fuerza agrediendo a un líder sindical, lo que requirió la presencia de la Policía Municipal y Estatal para salvaguardar el orden, aunque el evento no pasó a mayores. La postura de los trabajadores es clara: la asamblea continuará hasta que existan soluciones concretas y no solo promesas verbales que se diluyen en el tiempo, manteniendo la presión para que el Gobierno de Veracruz tome cartas en el asunto antes de que el sistema de salud colapse por falta de insumos y personal debidamente reconocido





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