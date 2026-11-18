Once trabajadores resultaron heridos en incidente en Central CFE Valle de México, Acolman. Siete dieron alta y cuatro siguen bajo observación médica.

Un incidente operativo registrado en la Central Ciclo Combinado Valle de México, situada en el municipio de Acolman, dejó un saldo de once trabajadores afectados durante las labores de la jornada laboral. La Comisión Federal de Electricidad, conocida como CFE, confirmó que el percance ocurrió en medio de maniobras de rutina dentro de la instalación industrial, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y atención a la fuerza laboral.

Detalle del Incidente y Atención Médica Inmediata

Según el reporte oficial emitido por la empresa productiva del Estado hasta las 18:30 horas del martes, el evento traumático provocó lesiones en once empleados que se encontraban realizando sus tareas diarias en la planta. La respuesta de la CFE fue instantánea, garantizando que los trabajadores lesionados recibieran atención médica sin demora en las instalaciones o en centros de salud cercanos, asegurando que el estado de salud de todos fue stabilizado tan pronto como fue posible tras el suceso.

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Estado Actual de los Trabajadores Afectados

La situación clínica de los empleados ha comenzado a estabilizarse conforme avanza el tiempo. De los once trabajadores impactados por el incidente, siete ya han recibido el alta médica y se han retirado del hospital bajo estrictas recomendaciones de cuidado. Estos siete individuos han completado su fase aguda de tratamiento, lo que representa una mejora significativa en la gestión sanitaria de la crisis interna.

Por otra parte, cuatro trabajadores continúan hospitalizados y permanecen bajo estricta observación y valoración médica por parte de especialistas. Este grupo restante está siendo monitoreado de cerca para descartar complicaciones tardías o para finalizar tratamientos específicos que requieran internamiento prolongado, manteniendo un nivel de alerta médica constante.

Posiciones de la CFE y Apoyo a las Familias

La Comisión Federal de Electricidad ha expresado su compromiso total con el bienestar de su personal y sus allegados. Desde el primer momento del accidente, la dependencia ha brindado atención y acompañamiento directo a los trabajadores lesionados, así como a sus familias, estableciendo una comunicación cercana para identificar necesidades específicas. La entidad se ha comprometido a proporcionar el apoyo correspondiente, tanto emocional como logístico, a quienes sufren las consecuencias del incidente.

En su comunicado oficial, la CFE aseguró que continuará dando seguimiento riguroso a la evolución médica de quienes permanecen bajo observación. Además, se ha comprometido a brindar respaldo integral a los afectados y a sus familias durante todo el proceso de recuperación, priorizando la transparencia y el trato humano en medio de la investigación interna.

Investigación Técnica y Próximos Pasos Programados

Actualmente, la CFE no ha precisado la naturaleza exacta del incidente, el tipo de lesiones sufridas por los empleados ni las causas directas del suceso, ya que estos detalles quedarán a la espera de la revisión técnica completa. La dependencia añadió que se realizará un análisis exhaustivo para determinar las causas raíz del accidente, asegurando que se dará continuidad a los protocolos de seguridad vigentes en las instalaciones.

Esta revisión técnica es fundamental para prevenir futuros eventos similares y ajustar los procedimientos operativos si fuera necesario. Hasta que los resultados de la investigación no sean publicados oficialmente, se mantiene el silencio informativo sobre los detalles técnicos específicos, aunque la prioridad sigue siendo la recuperación de los once trabajadores afectados y la garantía de un entorno laboral seguro en la Central Ciclo Combinado Valle de México.