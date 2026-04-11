Sipinna Propone Reforma al Sistema de Justicia para Adolescentes Tras Tragedia en Michoacán

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) impulsa una reforma al sistema de justicia para adolescentes tras el asesinato de dos maestras en Michoacán por un estudiante. La propuesta busca la reparación del daño a las víctimas, la reinserción social de los menores y prevenir la reincidencia, sin aumentar las penas.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ( Sipinna ) presentará una propuesta de reforma al sistema de justicia en México, con el objetivo primordial de abordar de manera efectiva casos de alto impacto, como el trágico suceso ocurrido en Michoacán , donde un estudiante de preparatoria, identificado como Osmar 'N', de 15 años, fue responsable del asesinato de dos maestras en su escuela.

Esta reforma, según explicó la secretaria ejecutiva de Sipinna, Lorena Villavicencio, en una entrevista concedida a MILENIO, se centra en la reparación integral del daño a las víctimas y en la reinserción afectiva de los menores involucrados. Villavicencio enfatizó la necesidad de una reflexión profunda, desde una perspectiva jurídica y de política pública, destacando que estos casos no pueden ser analizados únicamente desde una óptica punitiva. Es imperativo revisar la eficacia del sistema actual y las condiciones estructurales que influyen en estas conductas, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia para adolescentes sin alterar su naturaleza constitucional, buscando un enfoque más eficaz, integral y equilibrado.\El incidente en la Preparatoria Makárenko, ocurrido el 24 de marzo, dejó una profunda huella en la comunidad. El estudiante Osmar 'N' utilizó un rifle semiautomático AR-15 para perpetrar el ataque, resultando en la muerte de las maestras María del Rosario y Tatiana Bedolla. El joven, detenido en el lugar por las autoridades, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Durante la audiencia judicial, se estableció un mes para la finalización de las investigaciones complementarias. De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se determinó el internamiento preventivo del menor en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, así como un plazo adicional para la investigación por parte de la Fiscalía de Michoacán. La propuesta de Sipinna, que aún deberá ser revisada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y debatida en mesas de trabajo con legisladores y especialistas, busca robustecer el Sistema de Justicia para Adolescentes. El objetivo es garantizar procesos de reinserción social efectivos, en entornos adecuados y con el apoyo de una red de protección familiar, al mismo tiempo que se asegura la visibilización de las víctimas y su acceso a una reparación integral del daño. \Los puntos clave de la propuesta incluyen lograr un equilibrio entre la reparación del daño a las víctimas, la reinserción integral de los menores en colaboración con sus familias, y la prevención de la reincidencia. La reparación del daño se concretará a través de un Plan de Reparación Integral del Daño, obligatorio, individualizado y sujeto a seguimiento judicial. La reinserción social se fortalecerá mediante medidas socioeducativas que prioricen la salud mental, el control de impulsos, el tratamiento de adicciones y la educación, con evaluaciones continuas. El entorno familiar será integrado como parte fundamental del proceso, bajo un esquema de corresponsabilidad. Villavicencio resaltó que la propuesta no se enfoca en el incremento de las penas, sino en intervenciones eficaces, integrales y sostenibles. La solución radica en intervenir de manera más efectiva para prevenir la reincidencia, lograr la reinserción familiar y social. Este plan de trabajo contempla la posibilidad de ajustes excepcionales en la intensidad de las medidas en delitos de alto impacto, bajo criterios de proporcionalidad y control judicial, sin renunciar al internamiento como última instancia. El objetivo primordial es construir un sistema de justicia para adolescentes más justo, efectivo y orientado a la protección y reinserción de los menores en conflicto con la ley, así como a la reparación integral del daño a las víctimas





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