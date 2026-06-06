Sismo de 5.2 en Ometepec, Guerrero, se sintió en la CDMX sin activar alerta sísmica

El movimiento telúrico de 5.2 de magnitud ocurrido el viernes en Ometepec, Guerrero, fue percibido en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y varias regiones de Oaxaca, pero no provocó daños ni activó la alerta sísmica porque la magnitud no superó 6.0 y la distancia al epicentro excedió los 300 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el viernes a las 14:55 horas se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 27 kilómetros al suroeste del municipio de Ometepec, en el estado de Guerrero .

La magnitud preliminar había sido anunciada como 5.6, pero la revisión posterior la ajustó a 5.2. El movimiento sísmico fue percibido en varias regiones del país: en la Costa Chica de Guerrero la población lo sintió como fuerte, en la zona de Montaña y en Copala como moderado, y en Acapulco como ligero, sin que se registraran efectos ni daños.

En la Ciudad de México y el Estado de México se reportó una percepción moderada, mientras que en Morelos y en la región de Pinotepa y la Mixteca, Oaxaca, la intensidad fue ligera y tampoco se reportaron afectaciones





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