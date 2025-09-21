Sismo de Magnitud 4.0 en Chiapas y Otro en Acapulco: ¿Por Qué No se Activa la Alerta Sísmica?

El Servicio Sismológico Nacional reporta sismos recientes en México, incluyendo uno de magnitud 4.0 en Chiapas y otro de 4.4 en Acapulco. Se explica el funcionamiento del sistema de alerta sísmica y las razones por las cuales no siempre se activa, además de proporcionar información sobre qué hacer en caso de sismo.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo durante la madrugada del domingo 21 de septiembre a las 02:57 horas, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas . A pesar de la ocurrencia del movimiento telúrico, la alerta sísmica no se activó en la Ciudad de México. El sismo, de magnitud 4.0, se localizó a 132 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas , con coordenadas de 14.168°, -93.258° y una profundidad de 9.8 kilómetros.

Este evento, registrado por el SSN, se suma a otros movimientos telúricos recientes en el país. Es fundamental recordar que México es una zona de alta sismicidad y comprender los riesgos asociados es crucial para la preparación y seguridad de la población. La información proporcionada por el SSN, como la ubicación precisa del epicentro, la magnitud y la profundidad del sismo, es esencial para evaluar la amenaza y tomar las medidas preventivas necesarias. La comunicación rápida y precisa de estos datos es fundamental para la respuesta de emergencia y la mitigación de riesgos.\Además del sismo en Chiapas, el SSN también registró otro temblor el día anterior, el 20 de septiembre, a las 20:31 horas, con epicentro en Acapulco, Guerrero. Este sismo tuvo una magnitud de 4.4 y ocurrió a una profundidad de 18.8 kilómetros. La acumulación de estos eventos resalta la importancia de estar informados sobre los protocolos de seguridad y las acciones a tomar en caso de un sismo. La preparación individual y comunitaria son fundamentales para minimizar el impacto de estos fenómenos naturales. Es esencial conocer las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, incluyendo cómo protegerse durante un sismo, qué hacer después y dónde buscar información confiable. La capacitación y la práctica de simulacros son herramientas cruciales para la preparación ante sismos y deben ser promovidas constantemente. La actualización constante de la información y la difusión de los protocolos de seguridad son vitales para reducir la vulnerabilidad de la población.\Es importante comprender por qué la alerta sísmica no siempre se activa. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) evalúa la magnitud y la distancia del sismo antes de activarla. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indica que la alerta generalmente se activa para sismos con una magnitud cercana a 6. Los microsismos, por lo general, no activan la alerta debido a su baja magnitud (menor a 4.0) y a la rapidez con la que las ondas sísmicas alcanzan la superficie, lo que impide una alerta oportuna. Un sismo es una vibración de la tierra causada por la propagación de ondas generadas por el movimiento de las placas tectónicas. La litosfera, capa rocosa que cubre la Tierra, está fragmentada en placas tectónicas. Cuando estas placas interactúan, se produce fricción que, eventualmente, causa rupturas y liberación de energía en forma de ondas sísmicas. La tomografía sísmica es una técnica que permite obtener información sobre el interior de la Tierra a partir del estudio de estas ondas





