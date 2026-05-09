Sismo de magnitud 4.2 en el noroeste del México

Un sismo de magnitud moderada se registró en el noroeste del país. Sin daños materiales ni personas lesionadas. El movimiento telúrico tuvo lugar en las coordenadas de 30.052º de latitud y -114.845º de longitud.

La madrugada de este sábado 9 de mayo, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud moderada en el noroeste del país. Según las autoridades, hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni personas lesionadas.

El movimiento telúrico se registró a las 01:15:19 horas y su epicentro se localizó a 108 kilómetros al sur de San Felipe, Baja California. Este evento, originado en las coordenadas de 30.052º de latitud y -114.845º de longitud, con una profundidad de 19.3 kilómetros, se clasificó como ligero a moderado en intensidad. Por sus características, no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital del país.

Las autoridades de Protección Civil indicaron que el evento se mantiene dentro de los parámetros normales de la región





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