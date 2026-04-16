Sismo de magnitud 4.2 sacude la costa de Chiapas sin reportar daños

Un movimiento telúrico de 4.2 grados se registró en las primeras horas de este jueves, con epicentro frente a las costas de Pijijiapan, Chiapas. Protección Civil confirma que no se reportan daños materiales ni personas afectadas.

Un sismo de magnitud 4.2 fue reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante los primeros minutos de este jueves 16 de abril, sin que hasta el momento las autoridades de Protección Civil hayan informado sobre daños materiales o personas lesionadas. El movimiento telúrico tuvo lugar a las 00:21 horas, con su epicentro localizado a 184 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, en el estado de Chiapas . Las coordenadas geográficas del temblor fueron 14.43° de latitud y -94.

337° de longitud, a una profundidad aproximada de 10.6 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de baja a moderada intensidad. El SSN enfatizó que este tipo de eventos sísmicos son parte del comportamiento geológico habitual de México, un país que se encuentra en una zona de alta actividad tectónica debido a la interacción de diversas placas, lo que genera miles de movimientos anualmente, la gran mayoría de baja magnitud y sin repercusiones significativas para la población. Según la información oficial proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud del sismo no representó un riesgo para la población, motivo por el cual no fue necesario activar la alerta sísmica. Las autoridades reiteraron que estos fenómenos son comunes en las regiones del sur del país, una zona geológicamente activa. Los especialistas explican que la alta sismicidad en México se debe a la compleja interacción de placas tectónicas, como la placa de Cocos y la placa Norteamericana, especialmente en las zonas sur y occidente del territorio, donde se registra una mayor frecuencia de movimientos telúricos. Un sismo, en términos generales, es la liberación repentina de energía acumulada en la corteza terrestre, que se manifiesta a través de ondas sísmicas que provocan el movimiento del suelo. México se asienta sobre cinco importantes placas tectónicas: el Pacífico, Cocos, Caribe, Norteamericana y Rivera, lo que explica la constante actividad sísmica que caracteriza al país. Ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos, es fundamental que la ciudadanía mantenga medidas preventivas y siga siempre las indicaciones emitidas por las autoridades competentes. Entre las recomendaciones esenciales se encuentran: * Mantener la calma en todo momento. * Si se encuentra en un edificio, alejarte de las ventanas, objetos que puedan caer y chimeneas. * Si está en la calle, ubicarse en un lugar seguro, alejado de edificios, postes y cables. * Si está en un automóvil, detenerse en un lugar seguro y permanecer dentro del vehículo. * Conocer las rutas de evacuación y los puntos de reunión establecidos en su hogar, trabajo o escuela. * Tener a la mano un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna y radio. Finalmente, las autoridades de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional recalcaron la vital importancia de consultar de manera exclusiva información oficial proveniente de estas instancias, con el objetivo de evitar la propagación de datos erróneos o la generación de rumores que puedan causar alarma innecesaria. La prevención y la información veraz son herramientas fundamentales para enfrentar de manera segura y efectiva los eventos sísmicos. El reporte vespertino de sismicidad del 15 de abril de 2026, que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor a 4.0 actualizados hasta las 17:00 horas, se encuentra disponible para consulta, reafirmando el compromiso de la transparencia informativa por parte del SSN





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