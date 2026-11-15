Sismo de magnitud 4.8 sacude Chile cerca de Guamblin el 14 de noviembre

Un terremoto de magnitud 4.8 impactó a Chile cerca de Guamblin el sábado 14 de noviembre. Detalles del epicentro, profundidad y contexto geológico del evento sísmico.

El sábado 14 de noviembre, un movimiento telúrico de magnitud 4.8 se registró en Chile, sacudiendo las zonas cercanas a la localidad de Guamblin. El Centro Sismológico Nacional (CSN) confirmó que el epicentro del temblor se situó a aproximadamente 368 kilómetros de Guamblin, con una profundidad focal de 10 kilómetros.

Detalles técnicos del evento sísmico en Chile

El movimiento geológico fue captado por los instrumentos del CSN alrededor de las 23:17 horas en horario local de ese día. La institución proporcionó las coordenadas geográficas exactas donde se originó la onda sísmica, ubicándola en -44.28 grados de latitud sur y -79.65 grados de longitud oeste.

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Estos datos preliminares son fundamentales para que las autoridades y la comunidad científica evalúen la intensidad del fenómeno y su posible impacto en la infraestructura de la región. La cercanía de la profundidad del epicentro con la superficie terrestre explica por qué el temblor fue percibido con claridad en las áreas circundantes.

Geología tectónica y placas convergentes en la zona

Chile concentra una de las actividades sísmicas más intensas de América debido a su posición geotectónica estratégica. El país se encuentra dentro de una zona de alta acumulación de energía, la cual es generada por la convergencia de dos placas tectónicas principales: la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Esta interacción ocurre específicamente en la llamada zona de subducción, un proceso geológico donde una placa se hundería bajo otra. Es este mecanismo de fricción y desplazamiento el que libera la energía acumulada en forma de terremotos y sismos frecuentes en el territorio chileno.

Ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico

Además de la dinámica de placas, Chile forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región que concentra la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta. Esta franja geológica abarca toda la costa del océano Pacífico, desde Chile hasta Nueva Zelanda, pasando por Centroamérica, México y Estados Unidos.

Dentro de esta extensa zona, se alberga al menos el 75% de los volcanes existentes en el mundo, incluyendo más de 450 estructuras volcánicas activas o inactivas. Se calcula que ocurre cerca del 90% de la actividad sísmica a nivel mundial en esta trayectoria que recorre las Islas Aleutianas, Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas.

Contexto regional y relevancia del sismo del 14 de noviembre

El evento registrado el 14 de noviembre en las cercanías de Guamblin se enmarca dentro de este patrón geológico predecible pero continuo. La ubicación del epicentro a 368 kilómetros de Guamblin sitúa el sismo en una zona de actividad frecuente, aunque la magnitud de 4.8 se considera moderada.

La información detallada proporcionada por el Centro Sismológico Nacional permite a los ciudadanos y organismos de emergencia comprender mejor la naturaleza del peligro sísmico. Mantenerse informado sobre la profundidad y la magnitud de estos eventos es clave para la preparación ante futuras catástrofes naturales en la región.