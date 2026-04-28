Sismo en Chiapas: Servicio Sismológico Nacional Reporta Actividad Sísmica sin Alerta Sísmica

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en Chiapas durante la madrugada del 28 de abril de 2026. El Servicio Sismológico Nacional informa que la magnitud no ameritó la activación de la alerta sísmica. Se detallan recomendaciones de seguridad en caso de sismo y el funcionamiento del SASMEX.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica en el territorio mexicano durante la madrugada del martes 28 de abril de 2026. A pesar de que se registró un sismo, su magnitud no fue suficiente para activar la alerta sísmica en las zonas monitoreadas.

El evento tuvo lugar en el estado de Chiapas, específicamente a las 00:10 horas, y se localizó a 69 kilómetros al noroeste de Cintalapa. La magnitud del sismo fue de 4.1, con una profundidad de 139 kilómetros, según los datos proporcionados por el SSN. Las coordenadas geográficas del epicentro se registraron en latitud 17.01 y longitud -94.27.

Este sismo, aunque de menor intensidad, sirve como recordatorio de la actividad sísmica constante que caracteriza a México, un país ubicado en una zona de alta actividad tectónica. Es crucial que la población esté informada y preparada para responder adecuadamente ante cualquier eventualidad. La información detallada del sismo fue compartida a través de la cuenta oficial del Sismológico Nacional en la red social Twitter, permitiendo una rápida difusión de la noticia y alertando a la población sobre el evento.

La transparencia en la comunicación de estos eventos es fundamental para evitar la propagación de rumores y garantizar que la población tenga acceso a información precisa y confiable. La naturaleza de un sismo radica en la vibración del suelo causada por la propagación de ondas generadas por el movimiento de las placas tectónicas. La Tierra está compuesta por una capa rocosa llamada litosfera, que se encuentra fragmentada en diversas placas tectónicas.

La interacción entre estas placas, ya sea por convergencia, divergencia o deslizamiento, genera fricción y acumulación de energía. Cuando la tensión acumulada supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura repentina, liberando energía en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones. La duración de un sismo suele ser breve, pero su intensidad puede variar significativamente dependiendo de la magnitud del evento y la distancia al epicentro.

El estudio de los sismos no solo permite comprender mejor la dinámica interna de la Tierra, sino que también proporciona información valiosa sobre la estructura y composición de las capas terrestres a través de técnicas como la tomografía sísmica. Esta técnica utiliza las ondas sísmicas para crear imágenes del interior del planeta, similar a como se utilizan los rayos X en medicina. La comprensión de estos procesos es esencial para la mitigación de riesgos y la protección de la población.

Ante la recurrente actividad sísmica en México, las autoridades han implementado diversas medidas de prevención y preparación. Anualmente, se realiza un simulacro nacional para evaluar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante un posible terremoto.

Además, se promueve la educación y la concientización pública sobre las medidas de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de un sismo. En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Si se encuentra en un edificio, lo más importante es proteger la cabeza y buscar refugio debajo de una mesa o escritorio resistente. Evitar correr hacia las puertas o ventanas, ya que podrían colapsar y causar lesiones.

Si se encuentra en la calle, alejarse de edificios, postes de luz y cables eléctricos. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) juega un papel crucial en la mitigación de riesgos, ya que analiza la distancia y la magnitud de los sismos antes de activar la alerta. La alerta sísmica se activa únicamente cuando la magnitud del sismo es cercana a los 6 grados, lo que permite a la población tener unos segundos valiosos para prepararse y buscar refugio.

La alerta se transmite a través de altavoces instalados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como por otros medios de comunicación





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