Sismo en Guerrero y posible impacto de tormenta tropical Boris en costas del Pacífico mexicano

Un sismo de magnitud moderada con epicentro al suroeste de Ometepec, Guerrero, se registró sin reportes de daños ni lesionados. Simultáneamente, la depresión tropical Dos-E evolucionará a tormenta tropical Boris y podría tocar tierra cerca de Acapulco la noche del lunes, con fuertes vientos.

Un sismo de magnitud moderada se registró con epicentro al suroeste de Ometepec , en el estado de Guerrero , según informó el Servicio Sismológico Nacional . El movimiento telúrico ocurrió horas antes de la llegada de la depresión tropical Dos-E, que se prevé evolucione a tormenta tropical Boris.

De acuerdo con el organismo, el sismo tuvo lugar a las 14:25 horas, tiempo local, y registró una profundidad de 26 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales derivados del temblor. El sismo fue perceptible en algunas zonas del estado de Guerrero, pero debido a su baja intensidad y a la profundidad a la que se originó, su efecto fue limitado.

En la Ciudad de México, el movimiento no fue ampliamente sentido, por lo que la alerta sísmica no se activó. El sistema de alerta sísmica mexicano únicamente emite aviso cuando el movimiento representa un riesgo mayor para la población, es decir, cuando la magnitud y los efectos podrían causar daños significativos.

Tras el reporte del temblor, usuarios en redes sociales compartieron mensajes sobre la percepción del movimiento, mientras las autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo en distintas regiones para descartar afectaciones y ensuring la seguridad de la población. Paralelamente, el pronóstico de trayectoria del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que durante la tarde-noche de este domingo, alrededor de las 18:00 horas, la depresión tropical Dos-E evolucionará oficialmente a tormenta tropical Boris.

Posteriormente, el sistema continuará acercándose a las costas de Guerrero y podría tocar tierra cerca de Acapulco durante la medianoche del lunes 8 de junio. Se espera que la tormenta tropical Boris llegue con rachas de viento de entre 75 y 95 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para esa región del Pacífico mexicano.

Las autoridades han emitido recomendaciones a la población para que se mantenga informada a través de canales oficiales y tome previsiones ante la posible llegada del fenómeno meteorológico





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