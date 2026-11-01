Sismo en Querétaro y Detención de Sospechoso de Envenenamiento de Perros en CDMX

Un temblor de magnitud 3.1 sacudió Tequisquiapan, Querétaro, la madrugada del viernes. En paralelo, la policía de la CDMX detuvo a un hombre acusado de envenenar a tres perros en la colonia Condesa, tras ser identificado por cámaras de seguridad.

En la madrugada del viernes 30 de octubre de 2026, se registró un sismo de magnitud 3.1 con epicentro en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

El movimiento telúrico ocurrió a las 02:10:54 UTC (20:10:54 del jueves en horario local de México). Por otro lado, durante el día se informó sobre la detención de un presunto responsable de envenenar perros en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Este individuo, tras ser identificado gracias a cámaras de videovigilancia, fue arrestado mientras insultaba y agredía a oficiales de policía que lo detuvieron.

Los cebos envenenados habrían sido colocados como represalia por un incidente previo entre el sospechoso y un perro de la zona. Ambas noticias, el temblor y la detención, destacan la actividad en la agenda de seguridad y protección civil en el país.