Reporte detallado de los sismos de magnitud 4.0 y 4.1 registrados en Chiapas y Veracruz el miércoles 25 de noviembre de 2026 según el SSN.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró movimientos telúricos significativos el miércoles 25 de noviembre de 2026, marcando la actividad sísmica de la jornada con temblores de magnitud superior a 4.0 en estados del sur de México. Estos eventos geológicos ocurrieron durante la mañana de ese día específico, confirmando la constante actividad en una región propensa a sismos debido a su ubicación tectónica.

Detalles técnicos de los sismos registrados

El primer evento de magnitud 4.0 se produjo exactamente a las 1:01 horas del 25 de noviembre de 2026, con su epicentro localizado a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. Este movimiento fue reportado inmediatamente después de las 1:01 horas como un sismo de magnitud 4.0 que afectó la zona sur del país en esa fecha.

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Posteriormente, a las 2:42 horas de ese mismo miércoles, el SSN detectó un segundo sismo de magnitud 4.1 situado a 69 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz, con una profundidad considerable de 145 kilómetros. Este temblor de magnitud 4.1 ocurrió a las 2:42 horas y representó la actividad principal reportada en Veracruz el 25 de noviembre de 2026.

Contexto geológico y placas tectónicas activas

México se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe. Esta disposición geográfica explica por qué todos los días se registran temblores en el país, incluyendo los eventos del 25 de noviembre de 2026.

La principal causa de los grandes terremotos en esta región es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Este mecanismo acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos, afectando a estados como Chiapas y Veracruz donde ocurrieron los sismos de magnitud 4.0 y 4.1 el 25 de noviembre de 2026.

Reportes diarios y alertas del SSN

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos. Aunque la mayoría de los eventos son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica, el SSN mantiene un monitoreo constante para informar sobre la actividad del 25 de noviembre de 2026 y otros días.

El reporte del miércoles 25 de noviembre de 2026 incluyó sismos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. Esta información es crucial para la población, ya que el SSN notifica estos eventos para mantener informados a los ciudadanos sobre la actividad sísmica reciente.

Preparación y seguridad ante sismos

Es muy importante tener preparada una mochila de emergencia, con artículos básicos necesarios para sobrevivir y mantenerse seguro durante los primeros días después de un desastre natural o una situación crítica. Esta recomendación del SSN es vital para la seguridad de la población ante eventos como los sismos de magnitud 4.0 y 4.1 del 25 de noviembre de 2026.