Sismos de magnitud 4.1 en Guerrero no activan alerta sísmica en México

El Servicio Sismológico Nacional reportó dos sismos de magnitud 4.1 en Guerrero durante la madrugada del 7 de junio de 2026. Aunque los movimientos se sintieron en la región, la alerta sísmica para la Ciudad de México no se activó debido a que su magnitud no alcanzó el umbral de 6.0 requerido por el SASMEX. Se explican las causas de un sismo y las recomendaciones de Protección Civil para la población.

Para este domingo se informó que durante la madrugada se produjeron varios sismos en territorio mexicano, cuyas magnitudes no fueron suficientes para activar la alerta sísmica .

Los dos últimos movimientos telúricos registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) tuvieron su epicentro en el estado de Guerrero, con una magnitud de 4.1. Los datos de estos eventos, ocurridos el 7 de junio de 2026, indican que el primer sismo se localizó a 22 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a una profundidad de 8 km, con coordenadas de latitud 16.82 y longitud -100.18.

A pesar de estos movimientos, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no emitió aviso para la Ciudad de México, ya que su protocolo establece que solo se activa con sismos de magnitud cercana o superior a 6.0, considerando también la distancia del epicentro a la capital. La responsabilidad del SASMEX es analizar ambos factores antes de disparar la alerta, que se transmite a través de altavoces en las 16 alcaldías.

Un sismo es una vibración generada por la liberación de energía acumulada por el movimiento de las placas tectónicas. La litosfera, capa rocosa de hasta 100 km de espesor, está fragmentada en placas que al friccionarse entre sí pueden romperse, propagando ondas sísmicas en todas direcciones. Su duración es corta pero su intensidad varía. Estos eventos permiten estudiar el interior del planeta mediante tomografía sísmica.

México es un país con alta actividad sísmica, por lo que las autoridades realizan simulacros anuales y recomiendan a la población medidas de protección civil, como el protocolo de "agáchate, cúbrete y quédate" durante un temblor, evacuar con orden tras el movimiento, y verificar instalaciones de gas y luz. La preparación constante es clave para reducir riesgos ante sismos futuros





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