Sismos de magnitud moderada se registran en Oaxaca y Chiapas sin reportes de daños

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre dos eventos sísmicos de magnitud 4.5 y 4.2 en Oaxaca y Chiapas respectivamente durante la madrugada. No se reportan daños ni activación de alerta sísmica en la CDMX.

En las primeras horas de la madrugada de este sábado 13 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional ( SSN ) reportó la ocurrencia de dos sismos de magnitud moderada en diferentes puntos del territorio mexicano, específicamente en los estados de Oaxaca y Chiapas .

Hasta el momento de la elaboración de este reporte, las autoridades de protección civil no han recibido informes sobre daños materiales significativos ni sobre personas lesionadas a consecuencia de estos movimientos telúricos. El primer evento se registró a las 01:50:12 horas, tiempo del centro, con una magnitud de 4.5. Su epicentro fue ubicado a 70 kilómetros al suroeste de la localidad de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

Las coordenadas oficiales del epicentro se sitúan en 15.83 grados de latitud norte y -98.444 grados de longitud oeste, con una profundidad de hipocentro de 5 kilómetros. Debido a su magnitud, profundidad y distancia, este sismo se clasificó como de intensidad ligera a moderada. Por esta razón, no se activó el sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México ni para otras zonas alejadas del epicentro.

Las autoridades de Protección Civil han subrayado que este tipo de eventos se mantienen dentro de los parámetros sísmicos normales y esperables para la región, la cual es geológicamente muy activa. El segundo sismo ocurrió pocos minutos antes, a las 01:19:25 horas, también en la madrugada del mismo día. Este evento tuvo una magnitud de 4.2 y su epicentro se localizó a tan solo 1 kilómetro al sureste de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas.

Las coordenadas oficiales son 14.90 grados de latitud norte y -92.25 grados de longitud oeste, con una profundidad considerablemente mayor, de 106 kilómetros. La ocurrencia de estos movimientos en diferentes estados de manera casi simultánea no es un fenómeno inusual para México, país que se ubica sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo.

La constante interacción y fricción entre las placas tectónicas de Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera es la causa fundamental de esta alta sismicidad. Es importante destacar que sismos de magnitud moderada, como los reportados, rara vez representan un peligro mayor para la población, ya que la energía liberada se disipa sin causar destrucción extensa.

Sin embargo, siempre servir como recordatorio de la necesidad de estar preparados y conocer los protocolos de seguridad básicos. El Servicio Sismológico Nacional define un sismo como la liberación repentina de energía acumulada en la corteza terrestre, generando vibraciones que se propagan en forma de ondas.

Para la población en general, la recomendación principal en caso de sentir un movimiento es mantener la calma, buscar refugio en lugares seguros lejos de ventanas y objetos que puedan caer, y seguir los protocols establecidos por Protección Civil. Asimismo, es crucial confiar únicamente en la información emitida por fuentes oficiales como el SSN y Protección Civil para evitar la propagación de rumores o noticias falsas que puedan generar pánico innecesario.

Uno de los conceptos que genera confusión es la alerta sísmica. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no se activa ante todos los sismos. Su funcionamiento es automático y se basa en análisis de los primeros segundos del evento. La alerta, que se emite a través de altavoces y medios de comunicación, solo se activa cuando los cálculos preliminares pronostican un efecto sísmico fuerte en la zona de interés, generalmente asociado a magnitudes cercanas o superiores a 6.0.

En el caso de los sismos de 4.2 y 4.5, tanto su energía como su distancia a las principales urbes no cumplieron con los umbrales preestablecidos para activar la alerta en la capital del país. Este reporte preliminar destaca la importancia del monitoreo constante por parte del SSN y la labor diseminadora de información precisa y oportuna a la ciudadanía, reforzando la cultura de prevención y la importancia de la preparación ante un evento sísmico mayor que, dada la geología del país, es cuestión de tiempo





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sismo Oaxaca Chiapas SSN Alerta Sísmica Protección Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNTE paraliza parcialmente actividades del Aeropuerto de Chiapas durante la inaguración del Mundial 2026Durante la manifestación en la terminal aérea, los profesores quemaron llantas, manifestando de no dar marcha atrás en sus exigencias

Read more »

Cierre de planta de Pemex por CNTE genera escasez de combustible en ChiapasEl cierre de la planta proveedora de Pemex en Chiapas, impulsado por la CNTE como presión regional, ha provocado desabastecimiento de gasolina en múltiples ciudades. Gasolineras han agotado reservas y cerrado, afectando a automovilistas y transporte. La planta está ocupada por el magisterio, bloqueando pipas de otras regiones. La crisis se extiende a San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula.

Read more »

CONAGUA alerta por nueva zona de baja presión; continuarán las lluvias torrenciales y altas temperaturasuna zona de baja presión con potencial ciclónico frente a Quintana Roo dejarán lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco

Read more »

Guatemaltecos Se Declaran Culpables Tras Accidente que Dejó 56 Migrantes Muertos en ChiapasUna mujer y un hombre de Guatemala se declaran culpables de tráfico de personas, tras accidente que dejó 56 muertos y 100 heridos en Chiapas en 2021

Read more »