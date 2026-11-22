El Servicio Sismológico Nacional reporta dos sismos de magnitud 4.0 y 4.3 en Baja California y Oaxaca el 22 de noviembre de 2026 sin activar la alerta SASMEX en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha confirmado la ocurrencia de múltiples eventos sísmicos de magnitud superior a 4.0 en México durante las primeras horas del domingo 22 de noviembre de 2026. Estos movimientos telúricos han sido notificados desde la madrugada y afectan principalmente a las regiones de Ensenada y la costa de Oaxaca, aunque no han provocado la activación inmediata de los sistemas de alerta en la capital federal.

Los registros detallados indican que el primer evento de magnitud 4.0 se registró a las 04:36 de la mañana. Este temblor tuvo su epicentro ubicado a 102 kilómetros al sureste de San Felipe en el estado de Baja California. La profundidad focal de este sismo específico se situó a 14 kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que contribuyó a su percepción en las zonas cercanas pero sin generar daños significativos reportados hasta el momento.

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Pocos minutos antes, a las 04:06:56, se detectó un segundo sismo de magnitud 4.3. Este evento tuvo su epicentro a tan solo 19 kilómetros al sureste de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. La profundidad de este temblor fue de 21.1 kilómetros. La proximidad de este epicentro a la costa oaxaqueña y su magnitud ligeramente superior al otro evento lo convirtieron en un dato destacado de la lista de movimientos sísmicos del día.

Mecanismo de activación de la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el organismo responsable de emitir las alertas en la Ciudad de México cuando ocurren sismos de consideración originados en el Océano Pacífico. Sin embargo, no todos los temblores registrados en el territorio nacional activan este sistema de emergencia. No existe un umbral único y fijo que determine automáticamente la activación de la alerta para la capital, sino que se requiere un análisis combinado de variables técnicas.

Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México, el SASMEX utiliza un modelo que calcula simultáneamente la distancia del epicentro y la magnitud del sismo. Según los criterios establecidos por este sistema, un sismo debe cumplir con una de las tres categorías específicas para iniciar el protocolo. Una de estas categorías establece que el evento debe tener una magnitud mayor a 5.5 y encontrarse a menos de 350 kilómetros de la capital federal.

Dado que los sismos de magnitud 4.0 y 4.3 reportados por el Servicio Sismológico Nacional no alcanzan el umbral de magnitud de 5.5 requerido ni se encuentran dentro de la distancia crítica de 350 kilómetros en el caso de Baja California, la activación de la alerta en la capital no procedió. Esta distinción técnica permite evitar alarmas innecesarias cuando los eventos sísmicos son localizados o de menor energía relativa para la zona urbana central.

Los residentes en las zonas afectadas por estos sismos, particularmente en los alrededores de San Felipe y Salina Cruz, reportaron la sensación de movimiento. La información continua del SSN sigue siendo la fuente oficial para monitorear la evolución de la actividad sísmica en estas regiones. Se recomienda mantener la atención en los reportes oficiales para cualquier actualización adicional sobre la estabilidad geológica en los estados de Baja California y Oaxaca.