Sismos en México: reporte de la sismicidad en el país

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha dado a conocer el reporte de la sismicidad en México, incluyendo la magnitud y epicentro de los sismos registrados en el país. Se ha registrado un sismo de magnitud 3.9 con epicentro a 156 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico.

Este domingo, 14 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha dado a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos.

Aunque la mayoría de los sismos son imperceptibles y no se activa la alerta sísmica, en N+ se da a conocer el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0. Se ha registrado un sismo de magnitud 3.9 con epicentro a 156 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico.

No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema. Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital.

En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: mayor a magnitud 5.5, pero a menos de 350 kilómetros de la capital.

Además, se han registrado sismos de menor intensidad durante la jornada de hoy, aunque no han activado la alerta sísmica. Es importante recordar que la sismicidad es un fenómeno natural que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar del país. Por lo tanto, es fundamental estar preparados y saber qué hacer en caso de un sismo.

La Ciudad de México y otros lugares del país cuentan con sistemas de alerta sísmica que pueden ayudar a minimizar los daños y evitar pérdidas de vidas. Es importante seguir las instrucciones de las autoridades y estar atento a los mensajes de alerta sísmica. La sismicidad es un tema importante que requiere la atención y la participación de todos. La comunidad debe estar preparada para cualquier evento y saber cómo reaccionar en caso de un sismo.

La seguridad es fundamental y la sismicidad es un tema que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad. La Ciudad de México y otros lugares del país deben estar preparados para cualquier evento y saber cómo reaccionar en caso de un sismo. La sismicidad es un fenómeno natural que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar del país. Es importante recordar que la sismicidad es un tema importante que requiere la atención y la participación de todos.

La comunidad debe estar preparada para cualquier evento y saber cómo reaccionar en caso de un sismo. La seguridad es fundamental y la sismicidad es un tema que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad





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