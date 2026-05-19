Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón incrementa medidas de seguridad tras ataques y robos en pozos y carrácamos

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón ha incrementado las medidas de seguridad en respuesta a ataques y robos en pozos y carrácamos. Estos incidentes han interrumpido temporalmente el suministro de agua en diversas colonias y han afectado a equipos de bombeo y tanques de almacenamiento. Roberto Escalante González, gerente general del organismo, ha informado sobre los incidentes y las acciones de seguridad tomadas. Además, ha llamado a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa alrededor de pozos y cárcamos para prevenir más daños.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón ha inaugurado nuevas medidas de seguridad en respuesta a una ola de sabotajes y robos en pozos y cárcamos.

Estos incidentes han interrumpido temporalmente el suministro de agua en diversas colonias de la ciudad y han afectado a equipos de bombeo y tanques de almacenamiento. Roberto Escalante González, gerente general del organismo, ha informado sobre los incidentes y las acciones de seguridad tomadas.

Además, ha llamado a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa alrededor de pozos y cárcamos para prevenir más daños





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