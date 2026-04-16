Sitiavw inicia preparativos para revisión salarial y contractual 2026; trabajadores definirán propuestas en asambleas

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) ha convocado a sus agremiados a asambleas divisionales para preparar la revisión salarial y contractual de 2026. Durante estos encuentros, los más de 7 mil técnicos sindicalizados propondrán el porcentaje de aumento salarial deseado y elegirán a los delegados y miembros de la comisión revisora que negociarán con la empresa. La revisión del Contrato Colectivo de Trabajo faculta al sindicato a emplazar a huelga si no se alcanza un acuerdo antes del 18 de agosto de 2026.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México ( Sitiavw ) ha dado inicio a los preparativos fundamentales para lo que será la revisión salarial y contractual correspondiente al año 2026. Este importante proceso, que involucra la negociación de las condiciones laborales y económicas de miles de trabajadores, comienza con la convocatoria oficial a las asambleas divisionales.

Estos encuentros son cruciales, ya que constituyen el primer paso formal para que la base trabajadora exprese sus demandas y defina las estrategias a seguir en las futuras negociaciones con la directiva de la planta automotriz alemana en Puebla. Según la información proporcionada por el comité ejecutivo del Sitiavw, las asambleas se desarrollarán en un espacio emblemático para los empleados, la Unidad Deportiva Volkswagen, situada en la recta a Cholula. En el transcurso de estas reuniones, los obreros pertenecientes a las ocho divisiones de la planta armadora de vehículos tendrán la oportunidad de discutir y proponer el porcentaje exacto de incremento salarial que considerarán justo y necesario solicitar a Volkswagen de México S.A. DE C.V., como parte integral de la revisión contractual que se llevará a cabo a lo largo del presente año. Este ejercicio democrático y participativo busca asegurar que las propuestas que se presenten a la empresa reflejen fielmente las aspiraciones y necesidades de la mayoría de los trabajadores. La organización y el desarrollo de estas asambleas son un pilar fundamental en la estructura sindical para garantizar una representación efectiva y un mandato claro para la comisión negociadora. La convocatoria detalla un calendario específico para la realización de estas importantes asambleas. Las primeras cuatro se han programado para el sábado 25 de abril. En esta fecha, las divisiones 8 y 7 tendrán su encuentro de 8:00 a 10:00 horas, demostrando la necesidad de agrupar a los trabajadores por afinidad y logística. Posteriormente, las divisiones 3 y 1 participarán en su respectiva asamblea en un horario de 12:00 a 14:00 horas, cubriendo así una parte significativa de la fuerza laboral. El segundo bloque de trabajadores fue citado para el día siguiente, domingo 26 de abril. A partir de las 8:00 horas, las divisiones 6, 4, 2 y 5 tendrán la oportunidad de debatir y definir sus propuestas. Con esta planificación, se garantiza la participación activa de la totalidad de los más de 7 mil técnicos sindicalizados que desempeñan sus labores diarias en la planta armadora de vehículos. Más allá de la definición de las demandas salariales, durante estas asambleas se llevarán a cabo otros procesos de vital importancia para la estructura y el funcionamiento del sindicato. Los trabajadores no solo propondrán el porcentaje de incremento, sino que también elegirán a los delegados divisionales, quienes actuarán como representantes directos de sus compañeros en las diferentes áreas de la planta. Asimismo, se designará a los integrantes de la comisión revisora. Este grupo selecto de trabajadores, en conjunto con la representación oficial del Sitiavw, será el encargado de liderar y conducir el complejo proceso de negociación con los altos directivos de la firma alemana. La elección de estos delegados y miembros de la comisión es un acto de confianza y responsabilidad, asegurando que quienes negocien cuenten con el respaldo y la legitimidad de la base sindical. Un aspecto crucial de la revisión contractual de este año es que corresponde la del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Esto significa que la comisión revisora adquirirá facultades significativas, incluida la potestad de emplazar a huelga en caso de que no se logre alcanzar un acuerdo satisfactorio con la empresa. La fecha límite establecida para la resolución o, en su defecto, para solicitar una prórroga, es el 18 de agosto, a las 11:00 horas. La convocatoria es clara en este sentido: "Propuestas y acuerdo sobre el porcentaje a solicitar a Volkswagen de México S.A. DE C.V., como aumento de los salarios tabulados y Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con efecto de las 11:00 horas del día 18 de agosto de 2026", se subraya en el documento. Esta disposición legal otorga al sindicato una palanca de negociación considerable y subraya la seriedad del proceso. En la revisión del año anterior, las negociaciones entre el sindicato y la empresa culminaron con un acuerdo de un incremento del 4 por ciento directo al salario de los trabajadores, un porcentaje que sirvió como punto de referencia y que ahora los agremiados buscarán superar o al menos igualar, según las condiciones económicas y las demandas del mercado laboral actual. La planificación y anticipación del Sitiavw demuestran una gestión sindical proactiva, orientada a defender los derechos y mejorar las condiciones de sus representados en una industria tan competitiva como la automotriz





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