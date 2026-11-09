Skydance unirá HBO Max y Paramount+ en paquete único desde 2027

Skydance anuncia que en 2027 lanzará un paquete reducido con HBO Max y Paramount+. La fusión completa se espera en un año, aprovechando la experiencia previa con Pluto TV para optimizar el contenido.

Skydance Media reveló oficialmente que introducirá un paquete de suscripción combinado que incluirá los servicios de streaming HBO Max y Paramount+. Este anuncio se realizó durante la carta dirigida a los accionistas con fecha del lunes 9 de noviembre de 2026, poco antes de la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre del año en curso.

Lanzamiento del paquete combinado en 2027

La compañía resultante de la adquisición histórica de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount confirmará que, a principios de 2027, los usuarios podrán contratar ambos servicios en un único paquete a un precio reducido. Esta estrategia busca ofrecer un valor superior a los suscriptores al consolidar el contenido de ambas plataformas bajo una misma oferta económica. David Ellison, quien actualmente dirige a Skydance y fue anteriormente el director ejecutivo de Paramount, informó originalmente en marzo de este año sobre la intención de fusionar ambas plataformas.

Also read HBO Max cumple el sueño de los fans de DC en México con película animada mexica

El objetivo final es integrar todos los servicios de streaming en una sola aplicación unificada, centralizando las series, películas y demás producciones de ambos catálogos. Aunque la fecha de lanzamiento del paquete está establecida, la empresa aún no ha revelado el costo exacto ni el calendario preciso para la unificación técnica completa de las dos plataformas. Esta iniciativa representa el primer paso tangible hacia la creación de una oferta digital única que aspire a igualar o superar a los principales competidores del sector del entretenimiento.

Experiencia previa acelera la integración tecnológica

La fusión entre los servicios de streaming se prevé que sea más rápida y eficiente gracias a la experiencia adquirida previamente. La compañía señala que la integración exitosa de Pluto TV en Paramount+ proporcionó al equipo el equipo tecnológico, las herramientas de inteligencia artificial y la experiencia operativa necesarias para acelerar este proceso. Se estima que la integración completa de HBO Max y Paramount+ se llevará a cabo antes de que finalice el primer año de existencia de la nueva entidad corporativa.

Este cronograma de implementación es notablemente más ágil en comparación con los 18 meses que demoró la unión anterior de Pluto TV con Paramount+. La estrategia incluye la implementación de cambios gradualmente, basándose en los comentarios de los consumidores para impulsar un crecimiento financiero sólido durante la transición. Esta metodología busca minimizar las interrupciones para el usuario mientras se consolida la infraestructura técnica de la nueva empresa.

Impacto en el catálogo de contenidos y usuarios

Los suscriptores del nuevo paquete podrán beneficiarse de una frecuencia de estreno cinematográfico de una nueva película cada dos semanas, en promedio. La combinación de los catálogos de Paramount y Warner Bros. resultará en una media de 30 estrenos de películas por año. Esta oferta masiva de contenido está diseñada para aumentar el alcance, la interacción y la retención de la base de usuarios global.

En términos de escala, se espera que la fusión de las plataformas de suscripción sume un total combinado de 203 millones de suscriptores en todo el mundo. Además, Pluto TV contribuye con 72 millones de usuarios activos al mes, fortaleciendo aún más la posición de mercado de Skydance. Con esta consolidación, la empresa busca mejorar la rentabilidad de sus servicios de streaming y ofrecer una experiencia digital superior para el consumidor final.