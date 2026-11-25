El Servicio Meteorológico Nacional confirma vientos de hasta 100 km/h y temperaturas bajo cero en el norte de México este miércoles. Lluvias fuertes afectan al sureste y oleaje peligroso en costas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una advertencia meteorológica detallada para la República Mexicana, señalando la presencia de un sistema frontal activo combinado con una masa de aire ártico que afecta a múltiples regiones del país. Esta combinación de factores atmosféricos generará condiciones de clima severo que incluyen vientos con rachas superiores a los 90 km/h y temperaturas mínimas por debajo de los cero grados centígrados en zonas serranas del norte y centro.

El fenómeno denominado "Norte" se intensificará gracias al impulso del sistema frontal número 8, el cual mantendrá un ambiente frío significativo en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional. Esta corriente de aire polar está diseñada para interactuar con la vaguada polar asociada a la corriente en chorro polar, la cual se aproxima al noroeste de México, creando las condiciones ideales para vientos de 40 a 60 km/h y un descenso marcado de la temperatura en dicha región.

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Rachas de viento y oleaje peligroso

Las rachas de viento alcanzarán velocidades críticas de 80 a 100 km/h en Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec que abarca los estados de Oaxaca y Chiapas. En el estado de Tamaulipas, las rachas se registrarán entre 70 y 90 km/h, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo los vientos oscilarán entre 50 y 70 km/h, lo que exige precaución extrema en zonas costeras y abiertas.

El oleaje en las costas mexicanas refleja la fuerza del fenómeno, con alturas de mar que varían significativamente por región. En la costa de Veracruz, específicamente en las zonas central y sur, y en el golfo de Tehuantepec, el oleaje alcanzará entre 4.0 y 5.0 metros de altura. En la costa de Tabasco las aguas tendrán una altura de 3.0 a 4.0 metros, mientras que en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán el oleaje se mantendrá entre 2.0 y 3.0 metros.

Patrones de precipitación regional

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y la interacción con el sistema frontal provocarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país. Las lluvias muy fuertes, con acumulados puntuales intensos de 75 a 150 milímetros, se esperan en el sur de Veracruz, el noreste de Oaxaca, el norte y noroeste de Chiapas, y el sur de Tabasco.

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros se registrarán en el sureste de Puebla. Los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros afectarán a Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros se limitarán a Sinaloa, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mínimas térmicas y pronóstico CDMX

Las temperaturas mínimas serán drásticas durante la madrugada del miércoles, con valores entre -10 y -5 °C en las zonas serranas de Durango y Chihuahua. En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas, las temperaturas bajarán entre -5 y 0 °C, mientras que en las zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C.

En la región central, el Valle de México experimentará cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma y bancos de niebla en las zonas altas del Estado de México por la mañana. Por la tarde, se espera ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias y chubascos en el Estado de México y Ciudad de México, donde la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 19 a 21 °C. El Estado de México registrará una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 18 a 20 °C.