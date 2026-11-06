SMN Alerta: Lluvias Fuertes y Descenso Térmico en México por Sistema Frontal 4

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el sistema frontal núm. 4 que traerá lluvias muy fuertes a seis estados y descensos de temperatura. Conozca el impacto detallado y las medidas de precaución para este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica detallada para este viernes, señalando que el sistema frontal núm. 4 será intensificado significativamente por la llegada de una masa de aire frío. Esta interacción atmosférica impactará directamente sobre el noreste de México, modificando los patrones climáticos habituales y generando condiciones de riesgo en múltiples entidades federativas.

Mecanismo del Sistema Frontal y su Impacto

La dinámica que provocará las precipitaciones intensas no se limita únicamente al frente frío. El SMN explica que este sistema interactuará con un canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste del territorio nacional. Asimismo, una vaguada en altura presente en el sur y sureste del país actuará como catalizador adicional para la formación de nubosidad y tormentas.

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Esta combinación de factores atmosféricos es la responsable directa de la generación de lluvias puntuales clasificadas como muy fuertes. Estas precipitaciones extremas se esperan específicamente en seis estados del norte y occidente del país, lo que requiere una atención inmediata por parte de las autoridades civiles y la población afectada.

Zonas Críticas: Sonora y Chihuahua bajo Alerta

Las zonas con mayor vulnerabilidad frente a las lluvias puntuales muy fuertes son el noreste de Sonora y el norte de Chihuahua. En estas entidades, las acumulaciones de agua pueden superar los umbrales de seguridad tradicionales, aumentando el riesgo de desbordamientos y fenómenos hidrometeorológicos. El SMN advierte que estos niveles de precipitación son significativamente más altos que los registrados en el resto del territorio nacional.

Paralelamente, se esperan lluvias fuertes y intervalos de chubascos en cuatro entidades adicionales. Estas precipitaciones, aunque intensas, presentan características distintas a las de las zonas de máxima alerta. La distribución espacial de la humedad del océano Pacífico jugará un papel determinante en la evolución de estos fenómenos a lo largo del día.

Detalles de Precipitación y Rango de Lluvias

Para comprender la magnitud del evento, es necesario analizar los rangos específicos de precipitación que el SMN ha calculado. Se identifican tres categorías principales que afectarán a diferentes regiones del país, cada una con sus propias implicaciones para la infraestructura y el tráfico.

La categoría de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes oscila entre 50 y 75 milímetros. Este rango de precipitación afectará a Sonora en su noreste, Chihuahua en su norte, Nuevo León en su este, y Tamaulipas en su norte, centro y sur. Además, San Luis Potosí en su este, Hidalgo en su norte y noreste, Puebla en su norte, y Veracruz en su norte también se encuentran dentro de esta zona de alta intensidad.

En un nivel de intensidad moderada, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes entre 25 y 50 milímetros. Esta categoría incluye a Coahuila en su este, Querétaro en su norte, Guerrero en su centro y sureste, Oaxaca en su norte y suroeste, y Chiapas en su sur. Estas zonas requerirán precaución, aunque el riesgo es menor comparado con la categoría anterior.

Finalmente, se prevén intervalos de chubascos con lluvias ligeras de 5 a 25 milímetros. Esta situación se extenderá a Baja California Sur, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aunque la intensidad es menor, la continuidad de los chubascos puede causar molestias y retenciones viales.

Descenso Térmico y Temperaturas Extremas

El ingreso de la masa de aire frío no solo traerá lluvia, sino también un descenso notable de la temperatura, especialmente en el norte y noreste del país. Esta variación térmica afectará tanto a las temperaturas máximas como a las mínimas, creando condiciones ambientales distintas en cada región.

En zonas como el centro y costa de Michoacán, así como el oeste y suroeste de Guerrero, el sureste de Oaxaca y el oeste de Chiapas, las temperaturas máximas se mantendrán altas, oscilando entre 35 y 40 grados Celsius. Estas entidades mantendrán un clima caluroso a pesar de la presencia del frente frío en otras regiones.

Por otro lado, una amplia franja que incluye el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, el sur de Tamaulipas, el este de San Luis Potosí, Morelos, el norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, registrará temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius. Este rango indica un ambiente cálido pero menos extremo que el anterior.

Riesgo de Heladas y Clima en el Valle de México

En las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, las temperaturas mínimas bajarán drásticamente, ubicándose entre 0 y 5 grados Celsius. Este descenso puede generar condiciones de helada en las áreas elevadas, lo cual representa un riesgo para la agricultura y la salud pública.

Específicamente para el Valle de México, las condiciones cambiarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera un ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región. En las zonas altas del Estado de México, el ambiente será frío, requiriendo vestimenta adecuada. Por la tarde, el ambiente se volverá cálido con cielo medio nublado a nublado.

Existe una probabilidad significativa de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y el Estado de México durante la tarde. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de tormentas eléctricas. La población debe mantenerse atenta a los pronósticos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional para evitar accidentes y tomar las precauciones necesarias ante la inestabilidad atmosférica.