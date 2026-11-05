SMN alerta lluvias fuertes y temperaturas extremas en México el 5 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias de hasta 50 mm en cinco estados y olas de calor de 40 grados. Conoce el impacto en Coahuila, Saltillo y zonas serranas este jueves 5 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua), emitió una alerta meteorológica detallada para este jueves 5 de noviembre de 2026, advirtiendo sobre un escenario climático mixto y complejo a nivel nacional. Las condiciones atmosféricas actuales, impulsadas por la interacción del frente frío número 4 y una vaguada en niveles altos, generarán una diversidad de fenómenos que irán desde precipitaciones intensas hasta olas de calor extremas.

Lluvias Intensas en Cinco Estados Mexicanos

El SMN pronostica precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 milímetros para el norte de Tamaulipas, el sureste de Guerrero, el suroeste de Oaxaca, el sur de Veracruz y el sur de Chiapas. Estas lluvias no son aisladas, ya que la entrada de humedad procedente de ambos litorales y un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país favorecerán esta actividad convectiva. Los organismos técnicos advierten que estas lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento significativas y caída de granizo, lo que requiere precaución inmediata en las zonas rurales y urbanas afectadas.

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Además de las lluvias fuertes, se esperan intervalos de chubascos moderados, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en una amplia franja que incluye a Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos. Por otro lado, se prevén lluvias aisladas y ligeras, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas Extremas y Olas de Calor

Mientras algunas regiones enfrentan el riesgo de inundaciones, otras zonas del país registrarán temperaturas elevadas durante la jornada. El SMN pronostica máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en el centro y costa de Michoacán, el sureste de Oaxaca, el oeste de Chiapas y el centro de Tamaulipas. Esta franja de calor extremo contrasta con las condiciones que se esperan en el norte del país, donde la circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá el tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste y en los estados de la Mesa del Norte.

En contraste con el calor diurno, las zonas serranas del norte y centro-norte del país experimentarán temperaturas muy bajas durante la madrugada. Se pronostican mínimas entre -5 y 0 grados Celsius en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. Asimismo, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, lo que puede generar heladas en áreas rurales elevadas.

Condiciones Climáticas Específicas en Coahuila

Para el estado de Coahuila, el pronóstico del SMN contempla temperaturas máximas que oscilarán entre 30 y 35 grados Celsius, con condiciones de tiempo estable y sin precipitaciones previstas para este jueves. Sin embargo, el estado será afectado por vientos moderados a fuertes, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones de viento también se pronostican para Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios mal asegurados.

En la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila, se prevé un ambiente bastante agradable y templado a cálido. Las estimaciones indican que la temperatura máxima alcanzará entre 26 °C y 27 °C durante las primeras horas de la tarde, partiendo de una mínima registrada de 15 °C a 16 °C al amanecer. Esta variación térmica es típica de la región y no se espera que afecte la estabilidad atmosférica local, aunque los vientos persistentes deben ser considerados para actividades al aire libre.

Impacto Marítimo y Prevención de Riesgos

Las condiciones marítimas también presentan desafíos significativos para las costas mexicanas. Se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, mientras que en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán el oleaje alcanzará entre 1 y 2 metros. Esta combinación de altas olas y vientos requiere precaución para actividades recreativas y pesqueras en estas zonas costeras.

El SMN mantiene vigilancia activa sobre los efectos de la vaguada en altura en el occidente y sur del país, así como del frente frío número 4 sobre el noreste de México. Las autoridades advierten que las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, ocasionando deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, lo que requiere conducción cautelosa por parte de los ciudadanos durante todo el día.