SMN Alerta por Fuertes Lluvias y Viento en México este Viernes 21

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias muy fuertes, rachas de viento de hasta 70 km/h y bajada de temperatura para varias regiones de México este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico detallado para este viernes, donde se prevé que el frente frío número 5 se desplazará sobre el litoral del golfo de México hasta llegar a la península de Yucatán. Este sistema interactuará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país, lo que propiciará condiciones meteorológicas severas en múltiples estados del sur y centro de la nación.

Pronóstico de Lluvias y Viento en el Sureste

La interacción del frente frío con el canal de baja presión causará lluvias muy fuertes en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada a este sistema frontal ocasionará viento de componente norte con rachas significativas, específicamente de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec en los estados de Oaxaca y Chiapas.

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Adicionalmente, se pronostican rachas de viento de 30 a 50 km/h durante la mañana en la costa de Tamaulipas. Las cantidades de precipitación pluvial están proyectadas para variar según la región, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes que oscilarán entre 50 a 75 mm en Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte), Coahuila (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (norte) y Tabasco. Estos datos reflejan la intensidad del evento meteorológico que afectará a la población.

Descenso Térmico y Fenómenos en el Norte

Por otra parte, este fenómeno provocará un descenso notable de la temperatura en los estados del norte, noreste, oriente y centro de México. También se esperan rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila. Existe una probabilidad específica de caída de aguanieve en las sierras de Baja California, lo cual representa un riesgo adicional para las comunidades en zonas altas.

Las temperaturas máximas se mantendrán altas en regiones como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con valores entre 35 a 40 °C. En contraste, durante la madrugada del viernes, se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Otras zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca experimentarán mínimos de 0 a 5 °C.

Situación Clima en el Valle de México y Centro

En lo que respecta al clima en el Valle de México, se pronostica cielo nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, dominará un ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas. Esta situación afecta principalmente a la Ciudad de México y su área metropolitana, donde la visibilidad podría reducirse temporalmente.

Por la tarde, el ambiente se tornará templado con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México. Dichas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional, completando el panorama meteorológico del día con un alcance nacional.