SMN alerta por lluvias intensas, granizo, vientos y onda de calor en gran parte de México al iniciar junio

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un temporal de lluvias con tormentas y granizo en el sur y sureste,同时保持onda de calor en el norte y centro, y fuertes vientos en el norte del país para la primera semana de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido una alerta para el inicio del mes de junio, pronosticando un temporal de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y riesgo de inundaciones en gran parte del territorio mexicano.

Una circulación ciclónica en los niveles medio y alto de la atmósfera, combinada con canales de baja presión, humedad de ambos océanos y la aproximación de una nueva onda tropical, afectará principalmente al sur, sureste y la península de Yucatán. Las lluvias podrían provocar deslaves, encharcamientos, inundaciones, aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Paralelamente, la onda de calor continuará en diversas regiones con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, pudiendo alcanzar entre 40 y 45 grados, especialmente en el norte y centro del país. Asimismo, una línea seca y una vaguada en altura ocasionarán fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el norte, con tolvaneras, riesgo de caída de árboles, afectación de anuncios espectaculares y problemas viales.

El SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias fuertes e intensas podrían generar afectaciones importantes en zonas vulnerables. Los principales riesgos incluyen inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas, crecida de ríos y arroyos, y accidentes por vientos fuertes y granizo. Se recomienda extremar precauciones, especialmente en los estados del sur y sureste, donde el temporal persistirá gran parte de la semana





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lluvias Intensas Granizo Onda De Calor Vientos Fuertes SMN México Inundaciones Deslaves

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SMN vigila posible zona de baja presión con 80% de desarrollo ciclónicoExpertos del Servicio Meteorológico Nacional monitorean una zona de baja presión al suroeste de Baja California Sur con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días. El fenómeno no afectará las costas de México. El Centro Nacional de Huracanes prevé que podría formarse una depresión tropical la próxima semana, la cual, de cumplirse condiciones, podría llamarse Amanda, el primer huracán de la temporada 2026.

Read more »

Pronóstico del tiempo para el domingo: lluvias intensas en la mitad del paísEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intensas precipitaciones en la mitad del país para el domingo, con lluvias significativas en varios estados y temperaturas altas en algunos lugares.

Read more »

Registro para el Servicio Universal de Salud en MéxicoEl Gobierno de México ha abierto el registro para el programa social de Servicio Universal de Salud, que permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

Read more »

Suspensión del servicio en el Tren Ligero por falla técnica entre estacionesLa mañana del 1 de junio de 2026 se suspendió el servicio del Tren Ligero entre las estaciones Registro Federal y Textitlán debido a una falla en la infraestructura aérea. Se implementó un servicio provisional entre Xochimilco y Estadio Azteca, mientras se trabaja en la reparación. Pasajeros quedaron detenidos en el tramo afectado.

Read more »