El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias torrenciales y posible nieve en zonas altas del occidente y centro de México este viernes 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta meteorológica para este viernes de la temporada 2026, confirmando que la primera tormenta invernal del año afectará significativamente al occidente de México. Este fenómeno climático, impulsado por la Masa de Aire Ártico asociada al Sistema Frontal número 8, traerá consigo una caída marcada de temperaturas y precipitaciones de diversa intensidad en múltiples entidades federativas.

Protocolo de precipitaciones en el occidente

Las entidades de Jalisco, Colima y Michoacán se encuentran bajo la amenaza inmediata de lluvias torrenciales, con acumulados puntuales estimados entre 150 y 250 milímetros. En estas zonas, los chubascos serán particularmente intensos en el sur de Jalisco, así como en las regiones occidental y sur de Colima y Michoacán, lo que eleva el riesgo de desbordamientos y afectaciones a la infraestructura vial local.

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Nieve y aguanieve en alturas superiores

La caída de nieve o aguanieve se prevé en las zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Este fenómeno se extenderá durante la noche hacia las áreas superiores a los 2,800 metros sobre el nivel del mar, abarcando el centro de la República Mexicana. Las zonas específicas incluyen Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, donde el ambiente será de frío a muy frío.

Impacto térmico en el Valle de México

En la Ciudad de México, el pronóstico indica cielo nublado con bancos de niebla en el Valle de México. Durante la tarde y noche se esperan lluvias muy fuertes en la capital, mientras que en el Estado de México, específicamente en el oeste y suroeste, se pronostican lluvias puntuales intensas. La temperatura mínima en la Ciudad de México se mantendrá entre 8 y 10 grados Celsius, con un máximo de 12 a 14 grados Celsius.

Rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec

Además de las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre viento de componente norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. En la costa sur de Veracruz, se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Estas condiciones reforzarán la sensación térmica baja en el norte, noreste, oriente y sureste del país.

Cronología y temperaturas en otras regiones

Para Toluca, capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 9 a 11 grados Celsius. Las heladas son probables durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Durango y Chihuahua, donde las mínimas alcanzarán entre -10 y -5 grados Celsius. En zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, las mínimas oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius, mientras que en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas estarán entre 0 y 5 grados Celsius con posibles heladas.