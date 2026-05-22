SMN: Brigadas de Agua y Electricidad se activarán por lluvias en decenas de municipios; Ondas de calor seguirán en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) expresó en su reporte que este viernes 22 de mayo se espera inestabilidad atmosférica y tormentas eléctricas en decenas de municipios en diferentes estados de la República Mexicana. Además, advirtió que la onda de calor seguirá afectando a varias entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que este viernes 22 de mayo prevalecerán las lluvias fuertes en al menos 12 estados de la República Mexicana y precisó que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas y caída de granizo.

Además, advirtió que una onda de calor seguirá causando estragos en 14 entidades. De acuerdo con el pronóstico meteorológico general, este viernes 22 de mayo una línea seca originará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (este y noreste), Nuevo León (centro, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (norte y sur).

A su vez, señalaron que una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, propiciarán intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Sinaloa, Durango y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes. Finalmente, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas; y lluvias con intervalos de chubascos en otros estados mencionados.

El SMN también advirtió que persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en 14 estados de la República Mexicana, manteniendo la onda de calor en algunos





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