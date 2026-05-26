SMN: Frente Frío 51 traerá lluvias y rachas fuertes en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

El SMN ha informado sobre la entrada del Frente Frío 51, un sistema frontal que afectará al noreste del país y causará lluvias y rachas fuertes en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer la entrada del Frente Frío 51 , un sistema frontal sobre el noreste del país que ocasionará lluvias en varios estados del país durante los próximos días.

Según las previsiones meteorológicas, para este martes 26 de mayo, una vaguada en altura sobre el norte del país, en interacción con divergencia en altura en el noreste del territorio nacional y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí, muy fuertes en Nuevo León y fuertes en Coahuila. Asimismo, se prevén rachas muy fuertes de viento en esas regiones, con probabilidad de formación de torbellinos o tornados en Coahuila





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