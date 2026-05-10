SMN pronostica cielo medio nublado en Guanajuato para domingo 10 de mayo 2026, con chubascos y rachas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que para el domingo 10 de mayo de 2026 se prevén condiciones atmosféricas inestables en gran parte del país, derivado de canales de baja presión, ingreso de humedad desde los océanos Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, así como la persistencia de una circulación anticiclónica que mantendrá ambiente caluroso en varias regiones. En Guanajuato, se anticipa un cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con probabilidad de chubascos y lluvias aisladas, especialmente en zonas del noreste del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que para el domingo 10 de mayo de 2026 se prevén condiciones atmosféricas inestables en gran parte del país, derivadas de canales de baja presión , ingreso de humedad desde los océanos Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, así como la persistencia de una circulación anticiclónica que mantendrá ambiente caluroso en varias regiones.

En el caso de Guanajuato, se anticipa un cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con probabilidad de chubascos y lluvias aisladas, especialmente en zonas del noreste del estado. Estas condiciones estarán asociadas a la interacción de humedad regional con inestabilidad atmosférica presente en la Mesa Central. Habitantes de zonas urbanas en Guanajuato transitan bajo condiciones de cielo medio nublado ante el pronóstico de chubascos y rachas de viento.

Durante la jornada dominical también se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en la entidad, con temperaturas máximas que podrían alcanzar valores de 35 a 40 grados en algunas zonas del estado. Advirtió que las lluvias previstas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, con potencial de generar encharcamientos en zonas urbanas, así como incremento en el nivel de arroyos y escurrimientos en áreas rurales del estado.

No se descarta la presencia de bancos de niebla en regiones serranas durante las primeras horas del día





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