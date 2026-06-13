SMN pronostica lluvias intensas en 16 estados y onda de calor en cinco entidades de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 16 de junio se registrarán lluvias intensas en al menos 16 estados, con posible actividad eléctrica y granizo. Además, una onda de calor afectará el norte, noroeste y la península de Yucatán, mientras se monitorea una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un pronóstico detallado para este sábado 16 de junio, anticipando lluvias intensas en al menos 16 estados de la República Mexicana.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, representando riesgos significativos para la población. Paralelamente, una onda de calor continuará afectando a por lo menos cinco entidades, lo que combinado con las lluvias crea condiciones meteorológicas extremas y contrastantes en distintas regiones del país.

El SMN subraya la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones locales, ya que los fenómenos varían considerablemente de una zona a otra, y recomienda seguir sus canales oficiales para recibir actualizaciones oportunas. El pronóstico meteorológico general explica que una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y una circulación ciclónica en niveles medios sobre el occidente del golfo de México interactúan con inestabilidad atmosférica, generando lluvias puntuales intensas en Chiapas (este y sureste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte, este y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur).

Se esperan lluvias muy fuertes en Campeche (suroeste), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte) e Hidalgo (norte); lluvias fuertes en Quintana Roo (norte y centro), Tlaxcala y Nuevo León (sur); y chubascos en Yucatán. Simultáneamente, un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental, combinado con humedad del océano Pacífico, provocará lluvias intensas en Jalisco (oeste y centro), muy fuertes en Michoacán (norte), Nayarit (sur), Sinaloa (noreste y este), Durango (noroeste), Chihuahua (suroeste) y Sonora (este y sureste); lluvias fuertes en Guerrero (norte), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte, centro y este), Colima, Querétaro (norte y sur), Guanajuato (centro y oeste), Aguascalientes y Zacatecas (sur); y chubascos en Coahuila, Baja California Sur y Baja California.

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones, deslaves e interrupciones viales, por lo que las autoridades piden extremar precauciones. Además de las lluvias, el SMN alertó sobre una onda de calor que mantendrá temperaturas elevadas a muy elevadas en el norte, noroeste y la península de Yucatán. Específicamente, se prevé ambiente caluroso en Baja California (noreste), Sonora (centro, este y sureste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este, oeste y suroeste) y Durango (noroeste y norte).

Esta combinación de calor extremo y humedad puede generar estrés térmico en la población, especialmente en grupos vulnerables, y favorecer la formación de tormentas locales. Por último, el SMN informó que monitorea una zona de baja presión en el oeste del golfo de México con potencial para desarrollo ciclónico, por lo que insta a la ciudadanía a estar atenta a los avisos oficiales en las próximas horas.

La convergencia de estos sistemas meteorológicos subraya la necesidad de preparación y seguimiento constante para mitigate riesgos





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