SMN pronostica lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento en varias regiones de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico extendido para el fin de semana, donde se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en varias regiones del país. La onda de calor continuará en algunas zonas del norte y occidente de México, mientras que otras regiones experimentarán temperaturas extremas.

Se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas intensas de viento en varias regiones, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Mantendrá el ambiente cálido y favorecerá precipitaciones. La onda de calor continuará en algunas zonas del norte y occidente de México. Para el sábado, las temperaturas más extremas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta 40 grados Celsius.

Sin embargo, entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo podrían experimentar calor intenso. Además, se prevén lluvias y descargas eléctricas en niveles de ríos y arroyos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Chiapas. Para el domingo, el panorama lluvioso continuará en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca





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