SNTSA inicia asamblea permanente en hospitales de Veracruz por falta de acuerdos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestó en Río Blanco y otros centros hospitalarios exigiendo solución a 24 demandas laborales y administrativas ignoradas durante un año.

El conflicto laboral dentro del sector salud en Veracruz ha alcanzado un punto crítico tras la decisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud ( SNTSA ) de iniciar una asamblea permanente y pacífica. Este movimiento, visible tanto en el Hospital Regional de Río Blanco como en el Hospital de Salud Mental Víctor M.

Concha Vázquez, surge como respuesta a la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales ante un pliego petitorio de 24 puntos críticos que han sido ignorados durante más de un año. Los representantes sindicales expresaron su frustración al señalar que, a pesar de haber agotado todos los mecanismos institucionales y el envío constante de oficios, la administración estatal ha mantenido un silencio absoluto que no solo vulnera los derechos laborales de los empleados, sino que compromete gravemente la calidad del servicio que reciben los ciudadanos veracruzanos a diario. La problemática abarca a diversas secciones sindicales, incluyendo las 26 Norte, Centro y Sur, además de las secciones 40, 70, 71 y 74, las cuales argumentan que la gestión actual ha descuidado la operatividad esencial del sistema. Entre las exigencias más apremiantes destacan la garantía de un abasto eficiente de insumos médicos de alta calidad, la regularización mediante plazas escalafonarias y de pie de rama antes de que se concrete cualquier proceso de transferencia hacia el modelo IMSS-Bienestar, y la entrega oportuna de los reconocimientos y medallas correspondientes al periodo 2025. Asimismo, el personal exige el cumplimiento de compromisos económicos, tales como el pago de medidas de fin de año, el reembolso inmediato de viáticos y gastos de camino, además de la entrega de equipo de protección personal y vestuario para los trabajadores del programa de vectores, quienes han laborado en condiciones precarias durante los últimos dos años. La tensión alcanzó un nivel superior al solicitarse explícitamente la remoción de diversos funcionarios públicos, incluyendo a jefes jurisdiccionales, directivos de recursos humanos y responsables del programa IMSS-Bienestar, a quienes acusan de negligencia administrativa y falta de capacidad resolutiva frente a los desafíos que enfrenta la salud pública en la entidad. A pesar de la magnitud de la protesta y la presencia de las fuerzas de seguridad pública debido a un altercado menor entre un trabajador y un dirigente, la operatividad hospitalaria se mantuvo estable. Los manifestantes hicieron énfasis en que su lucha es institucional y no busca perjudicar a la población, por lo que el servicio de urgencias y las consultas programadas continuaron operando de manera habitual, restringiendo el acceso únicamente a los mandos administrativos del consejo directivo. Esta situación refleja el hartazgo de la base trabajadora ante una administración que, según denuncian, ha sido insensible a sus necesidades. El SNTSA sostiene que, si bien se han mantenido abiertos al diálogo, la falta de resultados concretos los obliga a permanecer en esta postura hasta que se establezcan mesas de negociación reales con metas claras y plazos de ejecución definidos. La crisis no solo es un llamado de atención sobre las condiciones laborales, sino una señal de alerta sobre el estado de los Servicios de Salud de Veracruz, donde la falta de insumos y la inestabilidad en los nombramientos amenazan con degradar aún más la atención médica integral que el Estado está obligado a proveer





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