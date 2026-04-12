SNTSTC Metro Acusa al Gobierno de la CDMX de Incumplimiento en Seguridad y Calidad del Servicio

El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro denuncia falta de mantenimiento y riesgo en la seguridad del sistema de transporte público de la Ciudad de México, exigiendo acciones urgentes.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Transporte Colectivo ( SNTSTC ) Metro ha denunciado públicamente el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de México de los estándares esenciales de seguridad y calidad que se requieren para el correcto funcionamiento del sistema de transporte subterráneo y, por ende, para la protección de los millones de usuarios que lo utilizan diariamente.

Mediante un comunicado oficial, el gremio sindical acusó al gobierno capitalino de desatender las múltiples demandas y necesidades del sindicato, argumentando que estas son de carácter urgente e indispensable para llevar a cabo el mantenimiento adecuado de las vías, los trenes y las instalaciones fijas que conforman la infraestructura operativa del Metro. \Según la información proporcionada por el sindicato, las constantes fallas, los retrasos frecuentes y las condiciones deficientes que se observan en el servicio son una clara evidencia del completo abandono en el que se encuentra este crucial medio de transporte público, situación que, según el SNTSTC Metro, pone en grave riesgo la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores del sistema. “Resulta del todo inaceptable que, a pesar de las reiteradas solicitudes que hemos presentado de manera tanto personal como por escrito a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, estas continúen postergando la implementación de soluciones reales y efectivas a los problemas que aquejan al Metro”, declararon los representantes sindicales. El sindicato detalló, con cifras precisas, la grave situación en la que se encuentran los trenes y la infraestructura: de un total de 391 trenes, un alarmante 70% no ha recibido el mantenimiento general preventivo que necesita, algunos de ellos habiendo superado los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite establecido para el mantenimiento es de 750 mil kilómetros. Además, se señaló que el 30% de los trenes solo reciben mantenimiento parcial, 84 trenes se encuentran actualmente detenidos en talleres debido a la falta de refacciones y únicamente 68 trenes, que operan en las Líneas 1 y 12, son los únicos que operan en condiciones consideradas aceptables. \El SNTSTC Metro profundizó en su análisis de la problemática, agregando que los equipos de instalaciones fijas, muchos de ellos con más de 50 años de servicio, se encuentran completamente obsoletos y no se les brinda el mantenimiento adecuado debido a la persistente falta de presupuesto asignado. Asimismo, denunciaron el lamentable estado de las vías por donde circulan los trenes, las cuales se encuentran en pésimas condiciones como consecuencia de la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado y oportuno. Ante esta crítica situación, el sindicato enumeró una serie de exigencias urgentes y fundamentales con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores del Metro. Entre ellas destacan: la necesidad de un mantenimiento integral y permanente a los trenes, las vías y las instalaciones fijas; la atención inmediata a las fallas estructurales y operativas que afectan a la red del Metro; el uso transparente y efectivo de los recursos económicos destinados al Metro, asegurando que se empleen para los fines que les corresponden; el rechazo a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de las estaciones, priorizando la inversión en seguridad y mantenimiento; la oposición a la reducción de carriles en la calzada de Tlalpan; y la oposición a la construcción de la calzada elevada paralela a la Línea 2, argumentando que compromete la seguridad de las instalaciones del Metro





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