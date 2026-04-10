Sobreoferta mundial de granos: Desafíos para el sector agrícola mexicano

El aumento récord en la producción de maíz, trigo y soya a nivel mundial, aunque beneficia a los consumidores, plantea serios retos para los productores mexicanos debido a la competencia de precios internacionales y el incremento de costos de producción. La seguridad alimentaria del país se ve amenazada.

El reciente informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), conocido como WASDE por sus siglas en inglés, ha revelado niveles récord en las cosechas de maíz , trigo y soya a nivel mundial. Esta sobreoferta, si bien beneficia a los consumidores con precios potencialmente más bajos, presenta serios desafíos para los productores, especialmente en países como México , donde la producción nacional no puede competir directamente con los precios internacionales de estos granos.

Los inventarios de maíz en Estados Unidos se situaron en 56.8 millones de toneladas, mientras que los de trigo aumentaron en 25.52 millones de toneladas. Los inventarios de soya, por otro lado, permanecieron sin cambios significativos. La disparidad en los precios es notable. Un productor estadounidense recibe entre 2,85 y 2,900 pesos por tonelada de maíz, mientras que un productor mexicano obtiene entre 4,250 y 4,500 pesos por tonelada, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Esta diferencia, aparentemente favorable para los productores nacionales, en realidad expone la vulnerabilidad del mercado mexicano, que depende de las importaciones y, por ende, es tomador de precios en el mercado global.\El GCMA subraya que el mercado nacional enfrenta retos cruciales para aumentar la producción y mejorar la productividad, un paso fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, que actualmente se considera crítica. Además de la sobreoferta, los productores mexicanos se enfrentan a un aumento en los costos de producción, particularmente en insumos esenciales como los fertilizantes, exacerbado por factores geopolíticos como la guerra en Medio Oriente. Esta situación está erosionando la rentabilidad del sector agrícola, generando preocupación sobre la viabilidad económica de los cultivos básicos. Si la situación actual persiste, existe el riesgo de una reducción en la superficie sembrada y en la inversión productiva en los próximos ciclos agrícolas, lo que podría agravar aún más la dependencia de las importaciones y poner en peligro la seguridad alimentaria del país. Ante este panorama, GCMA enfatiza la necesidad de implementar políticas de apoyo que permitan elevar la productividad y mitigar el impacto negativo de los altos costos y los bajos precios.\En otras noticias, el lanzamiento y regreso de la misión Artemis II a la Tierra continúa generando expectación, con un seguimiento minuto a minuto del amerizaje de la nave Orión. Además, se han reportado los primeros paros escalonados de trabajadores del Metro, lo que ha afectado la operación y los tiempos de traslado, generando retrasos y saturación en el servicio. El director del Metro ha solicitado paciencia a los usuarios, asegurando que las negociaciones con el sindicato están en una etapa avanzada. Por otro lado, la búsqueda de Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur, ha terminado trágicamente, y el caso se investiga como feminicidio. En el ámbito energético, el gobierno mexicano apuesta por el fracking “no tradicional” para aumentar la producción de gas natural. Finalmente, la agencia Fitch ha ratificado la calificación crediticia de México en 'BBB-' con perspectiva estable, destacando la prudente política macroeconómica del país. El aumento de los inventarios mundiales de granos, combinado con otros factores como el aumento de los costos de producción y la situación geopolítica global, presentan desafíos significativos para el sector agrícola mexicano, que requieren de una atención urgente y soluciones integrales para asegurar la estabilidad y el crecimiento del sector





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