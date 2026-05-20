Sobretipación de mandos en la Novena y onceava Zona Militar por crisis de inseguridad en región

La gobernadora interina Yeraldina Bonilla Valverde y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) organizaron la tercera ocasión de surtir en la Novena Zona Militar, sustituyendo al general Santos Gerardo Soto con el general Julio César Islas Sánchez, en zatímco la onceava Zona Militar de Guadalupe estuvo inmersa en una crisis por la alta presencia del cártel, con el intercambio del general Isaac Bravo López por el general brigadier Armando Toscano Yáñez.

El 19 de mayo, la gobernadora interina Yeraldina Bonilla Valverde anunció que el general de brigada Julio César Islas Sánchez reemplazará al general Santos Gerardo Soto en la Novena Zona Militar .

Paralelamente, en Zacatecas, el general Isaac Bravo López fue superado por el general brigadier Armando Toscano Yáñez, quien asumió la comandancia de la onceava Zona Militar de Guadalupe. El cambio estuvo marcado por la crisis de inseguridad en la región, en particular el alto potencial del cártel.

Por su parte, en Sinaloa, la gobernadora interina Rubén Rocha Moya informó que el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y no por Rubén Rocha Moya, debido a lo cual el cambio sucedía. Bonilla Valverde admitió desconocer la razón del cambio, pero aseguró que trabajará en coordinación con el gobierno federal para fortalecer la seguridad de Sinaloa.

Para medios locales, la gobernadora interina reiteró no conocer la razón del cambio, pero reiteró estar en coordinación con el gobierno federal para fortalecer la seguridad de Sinaloa





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