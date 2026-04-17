Sobreviviente de atentado en Nayarit: "Nos quisieron callar a todo el pueblo"

Erik Saracho, periodista y defensor ambiental, relata cómo milagrosamente sobrevivió a un intento de asesinato con un arma de uso exclusivo del Ejército. Acusa que el ataque fue un mensaje para silenciar la lucha comunitaria contra desarrollos inmobiliarios en la costa nayarita.

A un mes del violento atentado que casi le cuesta la vida, el periodista y destacado defensor ambiental Erik Saracho ha compartido detalles desgarradores sobre el ataque que sufrió a las afueras de su hogar en San Pancho, Bahía de Banderas. Saracho relató a MILENIO que sobrevivió de “milagro” a un disparo directo al pecho, realizado con un arma de uso exclusivo del Ejército.

Según sus palabras, este ataque no fue una simple advertencia personal, sino un mensaje contundente dirigido a toda la comunidad y al país entero: “Cállense o los matamos”. El ecologista, visiblemente afectado pero firme en su convicción, expresó su frustración al sentir que el objetivo de los agresores no era solo silenciarlo a él, sino intimidar y aterrorizar a todo un pueblo que se opone a los voraces desarrollos inmobiliarios que amenazan la costa nayarita. Saracho, quien también es coordinador de la Alianza Jaguar, participó en la presentación del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras ambientales en México, 2025, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Durante su intervención, describió el momento del ataque: al recibir a una persona en la puerta de su casa a las 06:00 horas, extendió su mano derecha para saludar. Este simple gesto, y un movimiento instintivo al caer hacia atrás por el impacto, fue lo que, de forma casi milagrosa, evitó que la bala penetrara fatalmente su pecho. “Me dispararon al pecho, a la cara, a tres metros de distancia en la puerta de mi casa. Yo le dije al agresor: ‘Buenos días’ a las 06:00 horas, y en ese momento el tipo abrió fuego con una pistola 9 mm, que es para uso exclusivo del Ejército, y pam pam, dos balazos y uno pegó en el brazo, lo atravesó, y pegó en el otro brazo, el otro balazo milagrosamente se fue a la pared porque yo caí para atrás”, detalló el defensor. El atentado ocurrió la noche posterior a que Saracho cancelara una reunión crucial con autoridades y empresarios del sector inmobiliario, debido a su firme oposición a un megaproyecto residencial que se planeaba construir frente a la playa. Tras ser herido, su esposa fue la primera en brindarle auxilio para controlar la hemorragia, mientras que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, activado a través de su botón de pánico, presentó fallas significativas, demorando la respuesta oficial. Saracho lamentó que los protocolos de seguridad deban ser más eficientes y expeditos en situaciones de vida o muerte. “Yo mandaba mensajes a diestra y siniestra, y no contestaba nadie. Entonces, 25 minutos después, volví a apretar el botón de pánico y me contestan, me dicen: ‘Es que no nos responde el 911’, yo digo que esas cosas tienen que mejorar”, señaló. A pesar de la gravedad de la situación y de verse obligado a abandonar su hogar y el país como refugiado, Erik Saracho expresó un profundo agradecimiento, especialmente a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuya intervención, según él, fue determinante para salvarle la vida. “Ha sido complejo porque tuve que dejar el territorio por recomendaciones de guardias federales; estoy agradecido con la Presidenta de la República que de forma super coincidente”, afirmó. Desde el 11 de marzo, fecha del atentado, su vida ha sufrido un giro drástico, llevándolo a buscar seguridad fuera de México. “La agresión fue apenas el día 11 del mes pasado, y el 21 ya tuvimos que salir en carácter de refugiados, prácticamente. Sí tengo que reconocer el total apoyo de las guardias, de los gobiernos en general, este gobierno de Nayarit que puso escoltas para mi familia cuando estábamos allá y una patrulla haciendo de domicilio, cuando estábamos en Nayarit. También el presidente municipal (Héctor Javier Santana) rápidamente se manifestó solidario y preocupado, pero quien realmente dijo: ‘Queremos salvar su vida’, fue el gobierno federal”, destacó Saracho. El periodista y ambientalista también alzó la voz para denunciar la agresiva incursión de desarrolladores turísticos e inmobiliarios en la costa de Nayarit, quienes, según él, operan con una flagrante omisión de las leyes y a través de métodos de simulación. “Nosotros somos víctimas cuando se hacen desarrollos que no cumplen con los planes y que el resultado es que nos quedamos sin agua, sin estacionamiento, sin paz, que se saturan los destinos turísticos por ser bellos y atractivos y eso le quita lo bello y atractivo y nos quedamos sin ingreso. Nos sabemos víctimas de ese desorden y entonces le entramos”, concluyó Erik Saracho, reafirmando su compromiso con la defensa del territorio y la justicia ambiental. El incidente pone de manifiesto los graves riesgos que enfrentan los defensores ambientales y periodistas en México, quienes, al alzar la voz contra intereses económicos poderosos, se convierten en blanco de ataques violentos. La lucha de Saracho y su comunidad es un ejemplo de la resistencia frente a la especulación inmobiliaria desmedida y la urgente necesidad de proteger los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales. El caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que las voces de quienes defienden el medio ambiente sean escuchadas y respetadas, en lugar de ser silenciadas a través de la violencia. La implicación de armas de alto calibre en el atentado sugiere un nivel de organización y poder por parte de los agresores, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de otros activistas y por la impunidad en casos similares





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