Sobse confirma estudios técnicos para Cablebús Líneas 4, 5 y 6 en CDMX

La Secretaría de Obras y Servicios revela que las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús cuentan con respaldo técnico y social completo. El titular Raúl Basulto detalla los análisis realizados.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ha confirmado oficialmente que la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en la Ciudad de México cuenta con un respaldo integral basado en estudios de movilidad rigurosos. Esta declaración surge tras una serie de análisis de factibilidad, evaluaciones de seguridad exhaustivas y consultas directas con pueblos y barrios originarios afectados por el proyecto.

Detalles Técnicos y Trazado de las Nuevas Líneas

El titular de la dependencia, Raúl Basulto Luviano, explicó que los trabajos previos permitieron definir con precisión los trazos, la ubicación exacta de las estaciones y la capacidad operativa de los sistemas. Estas decisiones se fundamentaron en patrones de desplazamiento de la población, la demanda real de pasajeros y la necesidad de conectar eficientemente con otros medios de transporte público existentes.

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Los proyectos abarcarán zonas estratégicas de Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac. La selección de estas áreas responde específicamente a aquellas localidades que presentan dificultades de acceso crónicas y una menor oferta de transporte público, buscando así equilibrar la conectividad urbana en la capital.

Evaluación de Riesgos y Estudios Especializados

Antes de establecer las características finales de las obras, la Sobse realizó estudios de movilidad detallados, análisis costo-beneficio y dictámenes de especialistas para evaluar aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales. Estos análisis compararon los costos de inversión, operación y mantenimiento frente a los beneficios sociales previstos por los proyectos, asegurando una viabilidad financiera a largo plazo.

La dependencia informó que también se ejecutaron estudios ambientales, urbanos, topográficos, de mecánica de suelos, geofísicos y de instalaciones municipales. Adicionalmente, se efectuaron revisiones relacionadas con arqueología y monumentos históricos para identificar las condiciones particulares de las zonas donde se desarrollarán las obras, preservando el patrimonio cultural local.

Raúl Basulto indicó que estas evaluaciones permitieron identificar los posibles riesgos asociados con la construcción de estaciones, torres y obras complementarias. Entre los riesgos detectados destacan las excavaciones profundas, los trabajos en altura y las maniobras de izaje complejas, todos gestionados bajo protocolos de seguridad estrictos.

Consulta Social y Impacto en Comunidades Locales

Como parte del proceso democrático, se realizaron consultas con pueblos y barrios originarios, con el objetivo explícito de garantizar sus derechos a la libre determinación, autonomía y consulta previa. Según la Sobse, los proyectos fueron aprobados por mayoría durante estos procesos participativos, lo que refuerza la legitimidad social de la iniciativa.

Raúl Basulto afirmó que los estudios tienen como objetivo principal dar certeza, seguridad y tranquilidad a las y los vecinos de las 150 colonias y pueblos originarios por donde se llevarán a cabo las obras. Este enfoque busca mitigar cualquier preocupación comunitaria mediante la transparencia técnica y el diálogo directo con los actores locales.

Infraestructura de Movilidad y Próximos Pasos

La dependencia señaló que el desarrollo de las nuevas líneas forma parte de los trabajos de infraestructura de movilidad realizados durante la actual administración. Desde su inicio, reportó que se han construido y rehabilitado cerca de 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad o movilidad alternativa, integrando el Cablebús en una estrategia más amplia de transporte sostenible.

Finalmente, sostuvo que las obras buscan reducir el tiempo que los habitantes destinan diariamente a sus traslados y mejorar la conexión entre zonas con distintas condiciones de accesibilidad en la capital. Esta mejora en la eficiencia del transporte público representa un cambio significativo en la calidad de vida de los residentes de las delegaciones beneficiadas.