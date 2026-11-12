Social Run GDN 2026: Universidad Veracruzana celebra aniversario con recaudación social

La Facultad de Contaduría y Administración de la UV organizó el Social Run GDN 2026 en el Campus CAD. Un evento deportivo reunió a 350 personas para celebrar el 19 aniversario del programa de Gestión y Dirección de Negocios, recaudando ayuda para Matraca A.C.

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el pasado fin de semana el evento Social Run GDN 2026 en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Esta iniciativa combinó una carrera deportiva con una campaña solidaria para conmemorar el 19 aniversario del programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios.

Movilización masiva y donativos para Matraca A.C.

El encuentro contó con la participación activa de aproximadamente 350 estudiantes, docentes y colaboradores de la universidad. Durante la jornada, los asistentes lograron reunir más de 700 alimentos y 200 artículos de higiene personal. Estos donativos serán entregados directamente al comedor comunitario de la asociación civil Matraca A.C., una organización que desde hace 35 años proporciona apoyo integral a niños y adolescentes en situación de calle o que laboran en la vía pública.

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Origen académico del evento deportivo

Anabel Galván Sarabia, titular de la Facultad de Contaduría y Administración, detalló que el Social Run nació como una propuesta de la Jefatura de Carrera de Gestión y Dirección de Negocios. El objetivo era crear un espacio de apoyo con una causa clara, donde estudiantes y profesores pudieran colaborar activamente. Esta iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y la unidad entre los integrantes del programa educativo.

Estudiantes al frente de la logística

Maridalia Ladrón de Guevara Smith, jefa de carrera de Gestión y Dirección de Negocios, explicó que la planificación logística estuvo a cargo principalmente de los propios alumnos. Los estudiantes aplicaron los conocimientos adquiridos en el aula para gestionar la organización del encuentro. La actividad se vinculó también con el intento de establecer el 11 de noviembre como el Día Nacional del Gestor y Director de Negocios, lo que motivó la programación en esta fecha específica.

Conferencias con empresas tecnológicas líderes

Además de la carrera, se llevó a cabo el GDN Experience en el Nido del Halcón. Este programa de conferencias contó con la participación de voceros de Oracle y Paramount México. Los representantes de estas empresas compartieron conocimientos prácticos para fortalecer la preparación profesional y personal de los universitarios asistentes.

Colaboración interinstitucional y testimonios

Josefina Castrejón Holguín, coordinadora del Área de Procuración de Fondos de Matraca A.C., resaltó la importancia de establecer alianzas entre instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de vínculos sensibiliza a los jóvenes sobre las problemáticas sociales más urgentes. La organización también contó con el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas de la UV, la administración del Campus CAD, empresas patrocinadoras y estudiantes de Educación Física.

Impacto en la salud y formación integral

Luis Gerardo Montané Jiménez, director general del Área Académica Económico-Administrativa, afirmó que estas iniciativas demuestran que la formación universitaria trasciende las aulas. Estas acciones favorecen el desarrollo integral de los estudiantes y promueven su acercamiento con la sociedad. Elisa García Romano, estudiante del programa, destacó que promover el deporte es fundamental para favorecer la salud y el rendimiento académico. Samuel Gómez Rivera añadió que, a pesar de los ajustes de última hora, el trabajo colectivo permitió el éxito de la actividad.