Sofía Cruz Rocha Despliega un Universo Místico y Psicológico en La Arquitectura del Deseo

La exposición de Sofía Cruz Rocha, La arquitectura del deseo, explora la pintura como un medio para activar estados internos esenciales, combinando lo místico, el pensamiento alquímico y el color para generar experiencias sensibles de belleza, libertad y poder interior.

La joven creadora mexicana Sofía Cruz Rocha entiende la pintura como un portal hacia estados internos profundos, un espacio donde la belleza, la libertad, la soberanía, la fuerza y el poder inherente a cada individuo pueden resonar y activarse.

En sus propias palabras, la obra pictórica no es un mero vehículo para ideas abstractas, sino una herramienta sensible que permite al espectador experimentar de forma directa cualidades esenciales como la paz, la claridad, el brillo, e incluso una percepción tangible de lo luminoso o lo áureo. Esta filosofía se materializa en su más reciente exposición, La arquitectura del deseo, inaugurada en la Galería Enrique Guerrero de la Ciudad de México. A través de un conjunto de 18 obras sobre papel y una impactante instalación, Cruz Rocha se sumerge en la compleja naturaleza del deseo, proponiendo que su origen no se limita a una simple carencia o a una pulsión psicológica, sino que se erige sobre una delicada arquitectura donde convergen la conciencia, la energía vital, la intención clara y la profunda experiencia interna de cada ser. La mística, el pensamiento alquímico y un uso vibrante y simbólico del color son elementos intrínsecos que impregnan cada una de las creaciones presentadas. La artista destaca que la dimensión mística es fundamental en su proceso creativo, pero su intención no es la de una representación literal ni la de ilustrar símbolos espirituales de forma evidente. Prefiere una manifestación más sutil, una vibración que emana de las piezas, una atmósfera envolvente que genere una experiencia de elevación y contemplación en quien las observa. La arquitectura del deseo es, para Sofía Cruz Rocha, la culminación de siete años de intensa exploración y desarrollo en su práctica artística, un testimonio de su evolución y la profundidad de su visión creativa. La exposición estará disponible en la Galería Enrique Guerrero, ubicada en General Juan Cano 103, en la colonia San Miguel Chapultepec





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