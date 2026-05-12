Soft Chrome Nails: Evolución natural del 'lujo silencioso' y un giro Primavera-Verano 2026

La tendencia de las uñas cromadas continúa siendo popular, con la Soft Chrome Nails, una versión más sutil y delicada. Estas uñas se adaptan a tonos pastel y pueden llevarse en diferentes formas y longitudes, ofreciendo versatilidad. Además, Kim Truongconceptualizó la manicura 'sugar chrome starbust' en un collection show de Becky G, presentando una base nude más sutil y un polvo Sugar Chrome de la Chrome Powder Palette.

Temporada tras temporada, la tendencia de las uñas cromadas continúa vigente. Celebidades como Dua Lipa , Hailey Bieber y Zendaya han destacado por su manicura muy trabajada, que continúa teniendo éxito.

Esta Primavera-Verano 2026 es el momento de darle un giro, presentando las uñas cromadas suaves llamadas Soft Chrome Nails. Más delicadas y sutiles que sus predecesoras, se adaptan perfectamente a tonos pastel y diseños minimalistas. Una de las nail artist favoritas de celebridades, Kim Truong, popularizó esta versión del manicure chrome.

Para los recientes shows de Becky G, Truong creó una manicura con aplicaciones 3D celestiales y estrellas de inspiración cósmica, decorando las uñas con una base nude más tenue y un polvo Sugar Chrome de la Chrome Powder Palette.

"Las Soft Chrome Nails están en auge porque ofrecen un equilibrio sutil y luminoso, ya que las clientas siguen buscando algo sofisticado y llamativo sin verse demasiado metálico o llamativo", explica Kim Truong. "El acabado cromado añade dimensión sin robar protagonismo, reflejando la luz de una manera increíble y elevando incluso las manicuras más simples. Es ideal para tonos pastel y minimalistas", agrega Sarah Crespo, directora de enseñanza en Las Americas para The GelBottle.

La nail artist Hannah Taylor atribuye la popularización de esta estética a Hailey Bieber y su confianza en su nail artist de confianza, Zola Ganzorigt





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