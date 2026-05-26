La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, informó que recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La gobernadora es acusada de permitir la entrada de dos agentes de la CIA sin notificar al gobierno federal.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, informó que recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

En conferencia de prensa comentó que la solicitud se hizo esta martes por la mañana y fue presentada por 11 diputados locales de Chihuahua. La mandataria estatal es acusada de permitir la entrada de dos agentes de la CIA. La madrugada del 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó a un barranco cuando regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio.

En este accidente murieron cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI. La presencia de estos dos agentes estadounidenses en México no fue notificada al gobierno federal, por lo que se denuncia que eso violó la Ley de Seguridad Nacional. Por ello, Morena acusa a Maru Campos de traición a la patria.

El artículo 69 de dicha ley establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados solo por el gobierno federal para ingresar temporalmente al país, pero únicamente para el intercambio de información e inteligencia. La gobernadora de Chihuahua ha sido citada a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) por el operativo con agentes de la CIA. La situación ha generado gran controversia y debate en el país.

La presidenta de la Cámara de Diputados ha anunciado que se llevarán a cabo investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la gobernadora de Chihuahua. La situación es considerada grave y puede tener implicaciones políticas importantes para la gobernadora y el gobierno estatal





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