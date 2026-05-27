La Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por parte de legisladores locales de Morena. La solicitud se presentó en medio de acusaciones por traición a la patria y la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

La Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos , por parte de legisladores locales de Morena .

La solicitud se presentó en medio de acusaciones por traición a la patria, ya que se le acusa de haber permitido la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua. El documento fue entregado a la Secretaria General de la Cámara de Diputados y se tiene tres días para ratificarlo.

La presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, confirmó la llegada de la solicitud y recordó que se necesita ratificar el documento antes de que se vaya a la Subcomisión de Examen Previo. Aunque el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la solicitud se presentó, dijo que la última palabra la tendrá el congreso de Chihuahua.

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las versiones sobre una supuesta imputación contra la gobernadora son falsas y que no existe ninguna imputación penal contra ella. Además, explicó que la audiencia programada corresponde a una impugnación promovida por Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal. La situación es compleja y se necesita una investigación exhaustiva para determinar la verdad de los hechos.

La Cámara de Diputados tendrá que tomar una decisión importante y se espera que se tomen medidas para aclarar la situación. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido objeto de críticas y acusaciones, pero también ha recibido apoyo de algunos sectores de la sociedad. La situación es delicada y se necesita una solución que satisfaga a todos los involucrados. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de investigar y tomar decisiones que sean justas y equitativas.

La situación en Chihuahua es un ejemplo de la complejidad de la política y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar la verdad de los hechos. La Cámara de Diputados tendrá que tomar una decisión importante y se espera que se tomen medidas para aclarar la situación. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido objeto de críticas y acusaciones, pero también ha recibido apoyo de algunos sectores de la sociedad.

La situación es delicada y se necesita una solución que satisfaga a todos los involucrados. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de investigar y tomar decisiones que sean justas y equitativas. La situación en Chihuahua es un ejemplo de la complejidad de la política y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar la verdad de los hechos. La Cámara de Diputados tendrá que tomar una decisión importante y se espera que se tomen medidas para aclarar la situación





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