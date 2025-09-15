Head Topics

Solidaridad en el Hospital General: Salvadoreña ofrece comida gratuita a pacientes y familiares

Solidaridad en el Hospital General: Salvadoreña ofrece comida gratuita a pacientes y familiares
Sandra Pineda, una joven salvadoreña radicada en Saltillo, dedica cada jueves su tiempo y recursos a ofrecer comida gratuita a familiares de pacientes, indigentes y vecinos del Hospital General.

Cada jueves, a las 19:30 horas, la joven salvadoreña Sandra Pineda transforma la explanada del Hospital General en un espacio de solidaridad. Radicada en Saltillo desde hace varios años, dedica su tiempo y recursos a ofrecer alimentos gratuitos a familiares de pacientes, personas en situación de calle y vecinos de la zona. A través de sus redes sociales , Sandra lanzó recientemente un llamado a la comunidad para unirse a esta labor altruista que beneficia entre 100 y 150 personas por jornada.

«Por favor mi gente, ¿quién se apunta ir conmigo a dejar cena para todos los que están en el hospital general? Les damos a todos sin excepción», escribió en su publicación, en la que detalló que se necesitan guisos, bebidas, desechables, postres, café y manos voluntarias para ayudar en la repartición. \La iniciativa ha generado decenas de reacciones de agradecimiento, aunque también abrió un debate sobre la necesidad de extender este tipo de apoyos a otros hospitales de la ciudad. Algunos usuarios señalaron que en clínicas del IMSS también hay un gran número de personas esperando a sus familiares sin recibir apoyo. «En el materno casi no va nadie, y ahí también hay muchos papás y mamás en espera de sus niños», comentó Ana Gaby. Lourdes Martínez, otra internauta, pidió empatía con quienes realmente tiene pacientes internados: «En el General van mucha gente y grupos ayudar, pero deberían apoyar un poco más al Materno Infantil o la clínica 2, ahí también hay familias que esperan durante horas».\La labor de Sandra Pineda busca crear una red de voluntarios que, con un plato de comida caliente, brinden alivio a quienes enfrentan momentos de incertidumbre y cansancio. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse con ella al número 844 234 0606 o a través de mensaje directo en sus redes sociales como Sandra Pineda

