El partido Somos denunció ante el INE el uso de recursos públicos por parte de Claudia Sheinbaum y 12 gobernadores de Morena, exigiendo medidas cautelares.

El partido político Somos presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral ( INE) acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a doce gobernadores estatales del partido Morena de realizar una elección de estado. La denuncia sostiene que dichos funcionarios públicos utilizaron recursos gubernamentales e intervinieron indebidamente en el proceso electoral para favorecer a su formación política y perjudicar a la oposición.

Denuncia por intervención indebida en el proceso

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el órgano electoral, solicitó explícitamente la dictación de medidas cautelares. Esta petición tiene como objetivo ordenar a la Presidenta y a los mandatarios estatales señalados que se abstengan de pronunciarse sobre partidos políticos y candidaturas específicas. El代表的o afirmó que la autoridad electoral debe establecer reglas para que estos líderes dejen de intervenir activamente en la contienda.

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Álvarez Icaza enfatizó que los señalamientos públicos realizados por la presidenta contra el partido Somos constituyen una intervención indebida en la vida interna de una organización política. Subrayó que el gobierno federal tiene la obligación constitucional de garantizar condiciones estrictamente imparciales para las elecciones previstas en 2027, evitando cualquier sesgo institucional.

Defensa de exconsejeros y acusaciones recíprocas

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos, defendió con firmeza la presencia de exconsejeros del INE en las filas de su partido. Acosta Naranjo calificó los ataques de la presidenta como un intento de distracción destinado a desviar la atención del papel que Morena juega en la actual descomposición institucional del INE.

La dirigencia de Somos rechazó rotundamente las acusaciones y aseguró que es un orgullo contar con figuras como Edmundo Jacobo, Rodrigo Morales, Marco Baños y Paty McCarthy. Acosta Naranjo declaró que no les avergüenzan estos exfuncionarios y que su incorporación al partido refuerza su capacidad de gestión y conocimiento institucional.

Exigencias de autonomía y transparencia

El líder de Somos llamó a recuperar los acuerdos entre distintas fuerzas políticas para los nombramientos en el INE. Esto incluye fortalecer los contrapesos institucionales para evitar que las decisiones estratégicas queden concentradas en una sola persona, lo cual considera peligroso para la democracia electoral.

Somos reiteró que no se opondrá a ninguna investigación sobre el pasado del Instituto, pero exigió que no se utilicen los señalamientos contra exfuncionarios como pretexto para dejar sin esclarecer las presuntas irregularidades actuales. Esta postura busca equilibrar la rendición de cuentas con la protección de los procesos electorales vigentes.

Posición de Edmundo Jacobo Molina y próximos pasos

Edmundo Jacobo Molina rechazó los intentos de vincularlo con empresas proveedoras del INE, explicando que los contratos mencionados fueron adjudicados mediante licitaciones públicas transparentes. Afirmó que no conocía personalmente a los proveedores y respaldó que se investiguen los hechos para esclarecer responsabilidades sin prejuicios.

La dirigencia nacional confirmó que continuará las acciones jurídicas y políticas necesarias para defender la autonomía del INE. Su objetivo principal es exigir que la Presidencia de la República respete los límites constitucionales de su participación en la competencia electoral, asegurando que el proceso de 2027 se desarrolle con total equidad.