Sonora Apuesta por la Engorda de Ganado para Superar Crisis Fronteriza

Ante el cierre prolongado de la frontera con Estados Unidos y la desaparición de pequeños ranchos, ganaderos y el gobierno de Sonora unen esfuerzos para reactivar la industria de engorda bovina. Mediante créditos, centros de producción y mejoras genéticas, buscan reconstruir el sector, recuperar competitividad y reducir la dependencia del mercado estadounidense.

La ganadería en Sonora enfrenta un panorama sombrío debido al cierre de la frontera con Estados Unidos, una situación que se ha prolongado desde finales de noviembre de 2024. Este bloqueo ha provocado la desaparición de pequeños ranchos y ha mermado significativamente las ganancias de los grandes productores, generando una profunda incertidumbre en el sector.

Con aproximadamente 30 mil ganaderos en el estado, de los cuales un considerable 70% son ejidatarios y comuneros, las estrategias implementadas por el gobierno federal y los propios ganaderos aún no logran mitigar completamente los efectos negativos. A esto se suma la sequía generalizada que azotó la región entre 2023 y 2024, agravando la crisis y dificultando la recuperación del hato ganadero. La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) ha sido testigo de cómo la estructura económica del sector se ha basado históricamente en la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, descuidando el mercado interno y la industria de la engorda. Si bien en el pasado existió un impulso para fortalecer esta última, impulsado por la creación de la Clasificación de Carnes en la entidad y la búsqueda de diversificación de mercados, la dependencia de la exportación se consolidó de manera extrema. Esta dependencia se ha vuelto un talón de Aquiles ante las restricciones comerciales. El cierre de la frontera, argumentado por Estados Unidos como una medida para prevenir la proliferación de la plaga del gusano barrenador, ha sido duramente criticado por los ganaderos sonorenses. Argumentan que las exportaciones de ganado no tienen relación directa con dicha plaga, especialmente considerando los rigurosos protocolos sanitarios y de desparasitación que se aplican en México. Las reaperturas breves y limitadas a lo largo de este periodo solo permitieron el cruce de una pequeña fracción del ganado que tradicionalmente se exportaba, evidenciando la magnitud del problema. La UGRS y los gobiernos locales consideran esta crisis como una oportunidad para reestructurar el modelo económico del sector, reviviendo la industria de la engorda y fortaleciendo el mercado nacional. Los esfuerzos conjuntos entre ganaderos y los tres niveles de gobierno en Sonora se centran ahora en reactivar la engorda bovina como pilar fundamental para la reconstrucción del sector. Se están promoviendo líneas de crédito accesibles, la creación y fortalecimiento de centros de producción especializados y la implementación de programas de mejora genética para optimizar la calidad y productividad del ganado. El objetivo es diversificar la economía ganadera, reducir la vulnerabilidad ante políticas comerciales externas y recuperar la competitividad a nivel nacional e internacional. La visión es clara: pasar de ser meros exportadores de ganado en pie a convertir a Sonora en un centro de producción de carne de alta calidad, con valor agregado y con un mercado interno robusto. Este cambio de paradigma, aunque desafiante, es visto como la única vía para asegurar la sostenibilidad y el futuro próspero de la ganadería sonorense, enfrentando las adversidades con innovación y resiliencia. La UGRS denuncia que la decisión de Estados Unidos de cerrar la frontera se basa más en criterios políticos que técnicos, distorsionando la lógica del comercio bilateral y afectando severamente a miles de familias que dependen de esta actividad económica. La entidad ha mantenido altos estándares sanitarios y se encuentra libre de la plaga del gusano barrenador, según informes oficiales, lo que pone en entredicho la justificación del cierre fronterizo prolongado y las restricciones unilaterales impuestas por el país vecino. La industria busca ahora consolidar sus fortalezas internas y explorar nuevos horizontes de mercado para no depender exclusivamente de la dinámica fronteriza





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