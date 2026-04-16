Sonora: Borrón y Cuenta Nueva para adeudos vehiculares con estímulos fiscales del 100%

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anuncia el decreto Borrón y Cuenta Nueva, que condona el 100% de recargos y multas en derechos vehiculares para adeudos de 2021 y anteriores en Sonora. Beneficiará a más de 350 mil contribuyentes.

El gobernador de Sonora , Alfonso Durazo Montaño, ha reiterado su firme propósito de impulsar el progreso y la estabilidad económica de las familias en la entidad. En este sentido, ha hecho pública la emisión de un decreto que contempla estímulos fiscales significativos en materia de derechos vehiculares .

Esta medida, bautizada como Borrón y Cuenta Nueva, ofrecerá una condonación del cien por ciento en recargos, multas y gastos de ejecución correspondientes a adeudos vehiculares acumulados desde el año 2021 y ejercicios anteriores. El anuncio realizado por el mandatario estatal proyecta un impacto positivo en más de 350 mil contribuyentes sonorenses, cifra que representa aproximadamente el treinta y dos por ciento del padrón vehicular total de Sonora, el cual supera la marca del millón cien mil unidades. Este programa, gestionado a través de la Secretaría de Hacienda, se enfocará en regularizar los adeudos vehiculares de los últimos cinco años, permitiendo a los ciudadanos ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales. El gobernador Durazo enfatizó la importancia fundamental del pago de impuestos, ya que constituyen la principal fuente de financiación del presupuesto público. Aseguró que su administración se compromete a garantizar una gestión austera, transparente y honesta de estos recursos, asegurando que se destinen a cubrir las prioridades sociales más apremiantes. El estímulo fiscal propuesto busca aliviar la carga económica de las familias sonorenses al eliminar por completo las multas, recargos y gastos de ejecución asociados a los derechos vehiculares de años previos. La aplicación de este decreto será automática en el momento en que los contribuyentes realicen la revalidación vehicular. Este proceso podrá llevarse a cabo en las agencias o subagencias fiscales, a través del portal web oficial hacienda.sonora.gob.mx, o en los establecimientos comerciales y bancos autorizados. El único requisito indispensable para acceder a este beneficio es contar con una licencia de conducir vigente del estado de Sonora. Se hace un llamado extensivo a todos los contribuyentes para que no dejen pasar esta invaluable oportunidad de regularizar su situación y beneficiarse de estas significativas facilidades fiscales, las cuales estarán disponibles hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Para brindar el soporte necesario, se han habilitado diversos canales de comunicación. Los ciudadanos pueden dirigirse al número telefónico 800 312 7011, o a través de WhatsApp al (662) 316 9734. Adicionalmente, se ofrece asistencia por correo electrónico a infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx, así como a través de las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos, garantizando así que todos los sonorenses puedan acceder a la información y el apoyo que necesiten para aprovechar al máximo este programa de regularización vehicular. Este programa de Borrón y Cuenta Nueva representa un esfuerzo gubernamental para fomentar la cultura de la legalidad y la responsabilidad fiscal entre los ciudadanos, al tiempo que se proporciona un respiro económico en un contexto de desafíos financieros. La estrategia busca no solo normalizar las contribuciones vehiculares, sino también fortalecer la relación entre el gobierno y sus contribuyentes, promoviendo un ambiente de confianza y cooperación mutua. La implementación de este tipo de estímulos fiscales es una herramienta crucial para la administración pública, ya que permite atender las necesidades de la población sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas estatales. Al condonar adeudos pasados, se libera a los contribuyentes de cargas financieras que en muchos casos se han vuelto insostenibles, permitiéndoles reintegrarse al sistema de recaudación de forma más activa y regular. La Secretaría de Hacienda, como órgano ejecutor, ha dispuesto todos los mecanismos necesarios para asegurar una operación fluida y eficiente del programa. La digitalización de trámites a través del portal web es una clara muestra del compromiso con la modernización y la accesibilidad de los servicios públicos, facilitando así la participación de un mayor número de ciudadanos en este beneficio. La ampliación de los puntos de atención, incluyendo comercios y bancos, diversifica las opciones para los contribuyentes, adaptándose a sus distintas rutinas y ubicaciones geográficas. El éxito de Borrón y Cuenta Nueva dependerá en gran medida de la difusión efectiva de sus alcances y beneficios, así como de la claridad en los procedimientos a seguir. La campaña informativa que acompaña el lanzamiento del decreto es fundamental para asegurar que la totalidad de los ciudadanos potencialmente beneficiados conozcan la existencia de esta oportunidad única. La comunicación a través de múltiples canales, incluyendo los digitales y los tradicionales, es clave para llegar a todos los sectores de la población. La vigencia extendida del programa hasta finales de 2026 proporciona un margen considerable para que los sonorenses puedan planificar y realizar sus pagos. Esta temporalidad busca evitar la precipitación y permitir una toma de decisión informada por parte de los contribuyentes, maximizando así el alcance y la efectividad del estímulo fiscal. La administración estatal confía en que esta iniciativa será recibida positivamente y contribuirá significativamente a la regularización del parque vehicular en Sonora. Es importante destacar que este programa no exime de las obligaciones futuras, sino que ofrece una ventana de oportunidad para solventar deudas pasadas y empezar de cero. El gobernador Durazo ha sido enfático en que el compromiso con el bienestar de los sonorenses es una política de estado, y medidas como esta son reflejo de esa dedicación y visión de futuro. La reactivación económica y el ordenamiento administrativo son pilares fundamentales en la agenda de trabajo del gobierno estatal





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sonora Alfonso Durazo Borrón Y Cuenta Nueva Estímulos Fiscales Derechos Vehiculares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pago de pensión del IMSS de mayo 2026: Nueva fecha de depósitoPensionados del IMSS recibirán su pago de mayo de 2026 en una fecha diferente al inicio del mes debido a un día festivo. Conoce la nueva fecha y cómo se realiza el depósito.

Read more »

Marchan sindicatos de la Universidad de SonoraPiden agilizar trámites de jubilación y pensión, así como el reconocimiento del tiempo de cotización

Read more »

Gobernador Durazo transforma el noroeste de Sonora con universidad en Altar y vivienda en CaborcaEl jefe del Ejecutivo estatal, en Altar, colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar e inició obras deportivas para impulsar educación, bienestar y desarrollo comunitario

Read more »

Alfonso Durazo impulsa desarrollo de Sonora con universidad, viviendas y obras ambientalesDurazo impulsa proyectos de educación, vivienda y medio ambiente en el noroeste de Sonora con obras en Altar y Caborca.

Read more »

Condonan adeudos vehiculares de más de cinco años en SonoraEl programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026

Read more »

Sonora Apuesta por la Engorda de Ganado para Superar Crisis FronterizaAnte el cierre prolongado de la frontera con Estados Unidos y la desaparición de pequeños ranchos, ganaderos y el gobierno de Sonora unen esfuerzos para reactivar la industria de engorda bovina. Mediante créditos, centros de producción y mejoras genéticas, buscan reconstruir el sector, recuperar competitividad y reducir la dependencia del mercado estadounidense.

Read more »