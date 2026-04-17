Sonora Potencia su Sistema de Salud con Equipamiento Oncológico de Vanguardia y Nuevos Hospitales

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció junto a la presidenta Claudia Sheinbaum la puesta en marcha de un acelerador lineal de alta tecnología para el tratamiento del cáncer, que duplicará la capacidad de radioterapia y reducirá los tiempos de espera a un mes, además de la construcción y modernización de cuatro hospitales bajo el modelo IMSS-Bienestar, beneficiando a miles de familias.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en conjunción con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado a conocer la puesta en marcha de cuatro proyectos hospitalarios de gran envergadura y la activación de un equipo oncológico de alta especialidad, marcando un hito en la atención médica para los sonorenses.

Durante su intervención virtual en la conferencia matutina presidencial, acompañado por Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar, el mandatario estatal presentó el acelerador lineal de vanguardia, destinado al tratamiento del cáncer. Este equipo, instalado en el centro estatal de oncología, ha requerido una inversión de 80 millones de pesos y comenzará a ofrecer sus servicios a partir de este jueves 16 de abril. Este avanzado equipo médico, considerado el más moderno en toda la región noroeste del país, no solo representa una mejora tecnológica significativa, sino que también permitirá duplicar la capacidad de atención en radioterapia, pasando de 11 mil a 22 mil sesiones anuales. Lo más destacable es que este incremento en la capacidad de atención vendrá acompañado de una drástica reducción en los tiempos de espera, que disminuirán de seis meses a tan solo un mes. Esta mejora sustancial se traduce en una oportunidad decisiva para brindar tratamiento oportuno a pacientes que padecen cáncer, un aspecto fundamental en la lucha contra esta enfermedad. El gobernador Durazo enfatizó el carácter histórico de esta iniciativa al subrayar que el servicio será completamente gratuito, bajo el modelo IMSS-Bienestar. Esta consolidación del sistema de salud busca establecer un enfoque humanista, garantizando accesibilidad y cobertura universal para todas las mujeres y hombres de Sonora. Paralelamente a la modernización del equipamiento oncológico, Sonora está experimentando un avance considerable en materia de infraestructura de salud, también bajo el modelo IMSS-Bienestar. El gobernador Alfonso Durazo y el director de IMSS-Bienestar anunciaron el desarrollo de cuatro obras prioritarias. Entre ellas, destaca el inicio de la construcción del hospital regional de Río Sonora, ubicado en el municipio de Ures. Este hospital, concebido como un proyecto emblemático, contará con 15 especialidades y tiene como objetivo saldar una deuda histórica con las comunidades afectadas por el lamentable derrame de químicos ocurrido en 2014. Asimismo, se contempla la edificación del hospital comunitario Miguel Alemán, cuya finalidad es ofrecer atención médica esencial a la población jornalera, un sector clave para la economía regional. Además, como parte del fortalecimiento de la infraestructura existente, se llevará a cabo la modernización integral de la unidad de salud mental Cruz del Norte. Este hospital es el único de su tipo en la entidad y no había recibido inversión alguna en más de 45 años, lo que evidencia la urgencia de su renovación. Finalmente, se ha planeado la reestructuración total del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), con el propósito de elevar la calidad y la capacidad de atención médica dirigida a niñas, niños y adolescentes. El gobernador Durazo extendió un reconocimiento especial al Gobierno de México por su respaldo, crucial para la materialización de estos avances que fortalecen la infraestructura hospitalaria, modernizan los servicios médicos y, en última instancia, mejoran significativamente la calidad de vida de miles de familias sonorenses





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