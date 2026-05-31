Sonora's FGJE clears Marco Antonio Sauceda Rocha case, five suspects face trial

The Sonora State Attorney General's Office (FGJE) has cleared the case of Marco Antonio Sauceda Rocha, son of activist Ceci Flores, who disappeared and was found murdered in May 2019. Five suspects are now facing trial for their alleged involvement in the case.

HERMOSILLO, SON. - La Fiscalía General de Justicia del Estado ( FGJE ) de Sonora ha logrado esclarecer el caso de la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha , hijo de la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora .

Cinco presuntos responsables ya enfrentan proceso penal por su probable participación en los hechos ocurridos en mayo de 2019. La dependencia estatal indicó que las indagatorias permitieron identificar a integrantes de una célula criminal vinculada con la desaparición de Marco Antonio en Bahía de Kino.

Además, se estableció la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con el caso. LOCALIZAN RESTOS ÓSEOS EN CATEO Uno de los avances clave ocurrió el 25 de marzo de 2026, cuando durante un cateo fueron localizados restos óseos con correspondencia genética y pericial de Marco Antonio Sauceda Rocha. Los restos fueron encontrados en el kilómetro 46 de la Carretera 26, en Hermosillo.

Tras la confirmación científica de la identidad, la Fiscalía entregó los restos a Ceci Flores el 31 de marzo. El joven fue sepultado el 2 de abril de 2026 en Bahía de Kino. La investigación permitió obtener ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la célula criminal involucrada. De ellas, seis fueron cumplimentadas.

Una correspondía a Alexis ‘N’, quien había fallecido previamente. Las otras cinco derivaron en la captura de Felipe de Jesús ‘N’, Sergio Elliot ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Martín ‘N’ y Alán Eduardo ‘N’. SEGUIRÁN LAS INVESTIGACIONES Los detenidos enfrentan imputaciones por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019, por lo que su madre mantuvo una búsqueda incansable durante casi siete años hasta lograr su localización.

La Fiscalía de Sonora reiteró que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento del caso y garantizar justicia para la víctima y su familia





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